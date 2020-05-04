Bilinmeyen Cervantes: Serseri, aşık, asker, köle…

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 13:48

Cervantes Sokağı, Miguel de Cervantes Saavedra'nın sıra dışı yaşamından alınan gerçek olaylara dayanarak yazılmış bir rekabet ve intikam öyküsü.

Batı edebiyatının ilk çağdaş romanını kaleme alan Cervantes'in gençlik yılları, İnebahtı Savaşı'na katılması, Cezayir'deki köleliği, nihayet Don Quijote ile elde ettiği büyük başarı ve bütün bu yıllar boyunca kara bir gölge gibi peşi sıra onu takip eden can düşmanının hain planları…

Korsanlar ve keşişler, soylu hanımlar ve fahişeler, savaşçılar, köleler ve evet; o harika Sancho Panza bile İspanyol Altın Çağı'nın bu parlak tasvirinde yaşam buluyor.

Ödüllü yazar Jaime Manrique'nin romanı hem edebiyatseverlerin hem de tarih tutkunlarının ilgiyle okuyacağı sürükleyici bir maceraya sahne oluyor.

Cervantes Sokağı / Jaime Manrique / Çeviren: Sinan Okan / İthaki Yayınları / 352 s.

Miguel de Cervantes Saavedra (29 Eylül 1547 - 23 Nisan 1616): İspanyol romancı, şair ve oyun yazarı. Modern Avrupa'nın ilk romanı olarak kabul edilen Don Kişot, Batı edebiyatının klasikleri arasında yer alır ve bugüne kadar yazılmış en iyi kurgusal eserlerden biri sayılır.

Genç yaşta başladığı edebiyat hayatında denemeleri ve tiyatro eserleri ile kısa sürede tanınan bir yazar olan Cervantes ayrıca İspanyol edebiyatında roman geleneğinin başlatıcısı olarak kabul edilir.

15 Eylül 1569'da Madrid'de bir yaralama iddiasıyla Miguel de Cervantes adlı biri hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Verilen cezaya göre sol eli kesilecek ve 10 yıl sürgünde kalacaktı. Bir ad benzerliği söz konusu değilse bu olay Cervantes'in İtalya'ya gidişinin nedeni olabilir.

1570'te II. Selim Kıbrıs'ı ele geçirince Papa V. Pius Osmanlılara karşı birlik çağrısında bulundu. Çağrıya yalnızca İspanya ve Venedik karşılık verdi. Cervantes Roma'daki İspanyol birliğine katıldı. 7 Ekim 1571'de Osmanlı donanmasıyla Lepanto (İnebahtı) Körfezinde yapılan İnebahtı Deniz Savaşı'na katılan Marquesa adlı kadırgada bulunan Cervantes, iki kez göğsünden yaralandı, bir top güllesiyle sol elini kullanamaz hale geldi.

Daha sonra Osmanlılar tarafından tutsak edilen Cervantes, 1575-1580 yılları arasında Cezayir'de esir olarak yaşadı. 1580 yılında biten ve Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Kılıç Ali Paşa Camisi’nin yapımında esir işçi olarak bir süre çalıştı.

Yaşamının sonlarına doğru, tüm dünyada tanınıcağı ünlü yapıtı Don Quijote (Don Kişot)'u hapishanede kaleme aldı. Yapıtta yazarın kendi yaşamıyla alay ettiği ve kahramanla aralarında çokça benzerlikler olduğu görülür.

Dünyanın en çok okunan yapıtlarından biri olmaya devam eden Don Kişot, 38 dile çevrilmiştir. 2015 yılında Cervantes ve eşi Catalina de Salazar'a ait olduğu iddia edilen mezar yerleri Trinitarian Manastırında bulundu.