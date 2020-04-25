“Bir an önce tedbir alınmazsa birkaç hafta sonra çok geç olabilir”

25 Nisan 2020 Cumartesi, 13:56

CHP’li Özel, yaptığı yazılı açıklamada, sonuncusu 16 Nisan’da olmak üzere Soma ve Soma’daki madenler özelinde yaptığı açıklamalarla, koronavirüs salgını nedeniyle Soma’daki riskin çok daha yüksek olduğunu ve tedbir alınması gerektiğini vurguladığını ancak bu çağrılarının yanıtsız kaldığını anımsattı. Özel, “Soma hiçbir yere benzemiyor. Halen Soma’da 12 bin 800 işçi 3 vardiya halinde çok sayıda maden ocağında çalışmaya gidiyor. Soma’nın Kınık sınırında bulunan bir maden ocağı, İzmir Valiliği’nden aldığı ve hangi mevzuata dayandırıldığı bilinmeyen özel karantina izniyle, işçileri 7 gün 24 saat madende konaklatıyor. Geçtiğimiz günlerde Soma’da ölümlü bir iş kazasının yaşandığı madenin bile üretimini artırdığı bir süreçle karşı karşıyayız. Şu anda madenlerde üretimin durabileceği olasılığı nedeniyle, işverenler tarafından madenler kapasite üstü çalıştırılıyor. Maden ocakları, işin yapısı gereği, işçilerin burun buruna çalıştıkları, yerin altında kan ter içinde omuz omuza çalıştıkları ve bu temasın engellenmesinin mümkün olmadığı yerler. Madenciler, havalandırması çok düşük, çok dar bir alanda sık ve yoğun bir efor sarf ederek, küçücük galerilerin içinde sosyal mesafe kuralları hiçe sayılarak çalışıyorlar. Madenlerde sosyal mesafenin kesilmesi ne yazık ki mümkün değil” dedi. Özel, şunları kaydetti:

KORONAVİRÜS POZİTİF VAKALAR ARTIYOR

“Madencilerin akciğer hastalıkları yönünden ciddi risk grubunda oldukları biliniyor. Ayrıca Soma'da filtresiz çalışan termik santral yüzünden de bütün Soma ile birlikte ikinci bir riski de taşıyorlar. Haftalar önce bu madenlerde çalışmanın durdurulması gerekiyordu. Başta Yeni Anadolu ve İmbat olmak üzere birkaç gündür gelen Soma'daki madenlerden koronavirüs pozitif haberlerinde ciddi artışlar var. Soma'daki aile hekimleri, pozitif vakalar nedeniyle takip edilen hasta sayılarının her gün ikiye katlanarak arttığını, her bir aile hekiminin pozitif vakalarla temaslı 40 ila 60 vatandaşla ilgilendikleri, bunların tamamının madenci ya da madenci ailelerinden oluştuğu ifade ediliyor.

CİDDİ GELİR KAYBI YAŞANACAĞI ENDİŞESİ HAKİM

Madenciler, iki asgari ücret aldıkları için ve kısa çalışma ödeneği ya da ücretli izin gibi yasal düzenlemelerde bu durum gözetilmediğinden, hastalanıp karantina altına alınmalarının ya da ücretsiz izne ayrılmalarının ciddi gelir kayıpları oluşturacağını düşündükleri için bu durumu gizleme eğilimine girebiliyorlar. Madenciler ayrıca akciğer tomografisinde teşhis konulması durumunda, bu teşhisin bir daha madende çalışmasına engel oluşturacağını düşünüyorlar. Bugünlerde Soma’da pozitif çıkan vakaların temas ettiği kişilerin belirlenmesi sırasında, madencilerin ‘Sakın benim ismimi verme’ şeklinde arkadaşlarından ricada bulundukları biliniyor. Bu nedenle testleri pozitif çıkan kişiler, temas ettiklerinin isimlerini vermeleri durumunda arkadaşlarına kötülük yapacaklarını düşündüklerinden bu isimleri gizleyebiliyorlar.

HASTALIKLARINI GİZLİYORLAR

Yapılan uyarılara rağmen madene geliş gidişlerde servislerin tam dolu olarak gittikleri, polis kontrollerinden geçerken madencilerin gizlendikleri, şoförlerden de testleri pozitif çıkanların olduğu biliniyor. Çok daha vahimi madencilere tanınan yıpranma hakkı nedeniyle, madencilerin büyük bir bölümünün madende çalışmama tehdidinin koronavirüs riskinden bile ürkütücü olduğunu düşünmeleri ve bu hastalığı gizleme eğilimine girebilmeleri.

SOMA ÖZELİNDE TEDBİR ALINMALI

Tüm bu gerekçelerle Soma'da özel tedbirlerin alınması gerekiyor. Bugün çıkıp bir iradenin Soma'ya özel kararlar açıklaması lazım. Soma kırmızı alarm veriyor. Madenlerde üretim amaçlı çalışmaların durdurulması, madencilere işsiz kalmayacaklarının ve koronavirüsün meslek hastalığı olarak sayılacağının güvencesinin verilmesi gerekiyor. Bölgedeki sağlık çalışanlarının da uyarıları doğrultusunda, madenlerdeki çalışmaları durdurup, tüm madencileri evlerinde karantinaya alıp teması kesmezsek, belki birkaç hafta sonra çok geç olacak ve Soma Türkiye'nin çok üzerinde bir vaka sayısıyla karşı karşıya kalacak. Bu konuda çok acil olarak çağrıda bulunuyoruz.”