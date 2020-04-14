Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, eşinin tedavisi sürüyor

14 Nisan 2020 Salı, 17:12





Uzun yıllar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Üroloji Kliniği Başasistanı olarak görev yapan Op. Dr. Nihat Dayanıklı, korona virüsüne yenik düştü.

Dayanıklı’nın 3 haftadır Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenilirken, eşi eczacı Sibel Gültekin Dayanıklı’nın ise aynı hastanede korona virüs tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

2 çocuk sahibi olan Dayanıklı’nın vefatı sağlık camiasında büyük üzüntüye neden oldu.



