Bir Game of Thrones oyuncusunda daha koronavirüs
Game of Thrones dizisinde Ellaria Sand karakterini canlandıran Indira Varma koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Game of Thrones dizisinin yıldızlarından Indira Varma, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Dizide Ellaria Sand karakterine hayat veren 46 yaşındaki İngiliz oyuncu, Instagram’dan yaptığı paylaşımda, “Yataktayım ve pek iyi değilim. Güvende ve sağlıklı kalın, yakınlarınıza karşı dikkatli olun” dedi.
Varma, açıklamasından kısa bir süre önce, Game of Thrones’taki rol arkadaşı Emilia Clarke ile birlikte Londra’daki Playhouse Theatre’da sahneleyecekleri The Seagull adlı oyunun provasında ekiple birlikte çektirdiği selfie’yi paylaşmıştı.
Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisinde Tormund Giantsbane karakterini canlandıran Norveçli oyuncu Kristofer Hijvu da corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.. 41 yaşındaki Kristofer Hijvu ailesiyle birlikte kendi kendilerini izole ettiklerini belirtmişti.
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