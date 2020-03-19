Bir Game of Thrones oyuncusunda daha koronavirüs

19 Mart 2020 Perşembe, 10:32

Game of Thrones dizisinin yıldızlarından Indira Varma, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Dizide Ellaria Sand karakterine hayat veren 46 yaşındaki İngiliz oyuncu, Instagram’dan yaptığı paylaşımda, “Yataktayım ve pek iyi değilim. Güvende ve sağlıklı kalın, yakınlarınıza karşı dikkatli olun” dedi.

