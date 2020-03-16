Bir korona kararı da AYM'den!
AYM'den yapılan açıklamada, "Ülke çapında koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde 19/3/2020 tarihindeki Genel Kurul Gündeminin ertelenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda 30/3/2020 tarihine kadar tedbir talepleri ve acil konular dışındaki Genel Kurul ve Bölüm toplantıları yapılmayacaktır" denildi.
AYM'den yapılan açıklamada, "Ülke çapında koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde 19/3/2020 tarihindeki Genel Kurul Gündeminin ertelenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda 30/3/2020 tarihine kadar tedbir talepleri ve acil konular dışındaki Genel Kurul ve Bölüm toplantıları yapılmayacaktır" denildi.
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