Bir yıl önceki FBI raporu infial yarattı: Çin virüsü..

02 Nisan 2020 Perşembe, 08:48

Koronavirüs dünyayı dize getirmeye devam ediyor.

Dünya üzerinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 860 bini geçmek üzere. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 bin 300'ü aşmış durumda. Koronavirüsle ilgili cevap bulamayan sorular ise dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Çin, koronavirüs salgınının politize edilmesini eleştirirken orataya çıkan bir belge dünya gündemine oturdu. ABD havaalanında SARS ve MERS virüslerinin yanı sıra ölümcül E Coli virüsünün de bulunduğu bavuluyla bir adam durdurulmuştu.

Kimi bilim adamları aksini söylese de koronavirüs salgınının rakip güçleri zayıflatmak için kasıtlı olarak tasarlandığını ileri süren söylentiler ortaya atılmaya devam ediyor.

Bazı kesimler tarafından bu ithimal neredeyse imkansız olarak görülse de, orataya çıkan yeni kanıtlar aslında o kadar da düşük bir ihtimal olmadığını ortaya çıkardı.

Dünyanın en ölümcül salgınlarına sebep olan virüslerden bazılarının örneklerini taşıyan bir bilim adamının nasıl yakalandığına dair rahatsız edici deliller ortaya çıktı.

2018'in sonunda, Çin'de ilk koronavirüs vakalarının patlak vermesinden tam on iki ay önce, SARS ve MERS virüslerinin örneklerini taşıyan Çinli bir bilim adamı ABD gümrük memurları tarafından yakalandı.Kısa süre önce, olayla ilgili tutulmuş olan bir FBI raporu yayınlandı.

Yayınlanan raporda şu ifadelere yer verilmişti:

“Yapılan inceleme sonrasında ele geçirilen küçük ilaç şişelerinin içerisinde bulunan materyallerin Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu hastalıklarına yol açan maddeler olabileceğine inanılmasına yol açtı.” (Washington Examiner)