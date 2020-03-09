Bir yılda 9 milyon kişinin üstü arandı

09 Mart 2020 Pazartesi, 10:02

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü, 2019 yılında 8 milyon 944 bin 100 kişinin üstünü ararken bir yılda 1 milyon 171 bin 188 kişi hakkında da güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapıldı.

4 BİN 116 KİŞİ HAKKINDA İDARİ İŞLEM

2019’da eylem ve etkinliklere müdahale oranı yüzde 0.7 olurken bu oranın 2015’te yüzde 3,2 olduğu belirtildi. Ayrıca 51 bin 525 eylem ve etkinlikten 846’sı kanuna aykırı bulundu. Polis bu eylemlerin 339’una müdahale etti. 390 eylem ve etkinlikte 4 bin 116 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

BEKÇİ SAYISI 2 KAT ARTTI

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı çalışan personel sayısı 2019’da 30 bin kişi artarak 307 bin 813’e çıktı. 2018’de 11 bin 398 olan çarşı ve mahalle bekçisi sayısı 21 bin 319’a, 2018 yılında 242 bin 488 olan polis memuru sayısı da 261 bin 648’e yükseldi. Polis memurlarının yalnızca yüzde 7’si kadın.

Emniyet Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2019’da birimler ve personel hakkında 2 bin 280 soruşturma açtı. Bu soruşturmaların 924’ü tamamlandı, bin 356 soruşturma hâlâ devam ediyor.