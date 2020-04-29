Biraz dişimizi sıkabilsek başarı ciddi olacak
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart'ın hemen ardından koronavirüs tanısı konulan ve hastanedeki tedavisinin ardından hastalığı yenen doktor, yaşadığı süreci Cumhuriyet'e anlattı
Kuru öksürük ve sırt ağrısı, ardından şiddetli halsizlik şikâyetleri olunca test yaptıran doktor, akciğer tomografisinin ardından koronavirüs olduğunu anladı. Hastanede 1 hafta tedavi gördükten sonra taburcu olan doktor 20 günün ardından görevine geri döndü. İstanbul’da bir kamu hastanesinde çalışan ve ismini vermek istemeyen doktor, “Hastalık beni elden ayaktan düşürdü. Herkes hastalığı ciddiye almalı. Hastanelerden gelen haberler yüzümüzü güldürüyor. Ama yine de rehavete kapılmamalı. Biraz dişimizi sıkabilsek başarı ciddi olacak” uyarısında bulundu.
UMUTSUZLUĞA KAPILDIM
Hastalığın Türkiye’de ilk ortaya çıktığı 11 Mart’ın hemen ardından o haftalarda koronavirüs teşhisi konan doktor, “Fark etmediğim bir anda hastalığa yakalandım. Benim hastalığım ilk vakadan hemen sonra ortaya çıktı. Kuru öksürük ve bel ağrısı vardı. Sonrasında çok ciddi halsizlik ve iştahsızlık ile başvurduğumda tomografimin bayağı kötü olduğu ortaya çıktı ve böylece korona ile tanıştım” diyor. Hastanede o dönemde bir hekime daha koronavirüs teşhisinin konulduğunu, ardından koruma tedbirlerinin daha da arttırıldığını anlatan doktor, “Hastalığımın ilk günlerinde aslında çok umurumda olmadı, ‘Ben bunu kolay atlatırım’ dedim. Ama 3-4 gün sonra halsizliğim arttı, ciddi ateşim yükseldi. Asla kalkamadım ve o süreçte umutsuzluğa da kapıldım” diyor ve uyarılarda bulunuyor: “Türkiye çapında acillerden gelen haberlerle bütün herkeste bir tebessüm başladı. Parçalı, aralıklı karantina olmasa bir iki hafta sıkabilsek dişimizi hakikatten çok ciddi başarı sağlanacak. Yine de sosyal izolasyona önem vermeliyiz.”
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