Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık: ‘Aile Sigortası’ uygulansın

12 Nisan 2020 Pazar, 06:00

Türkiye’deki etkileri de her geçen gün artan küresel koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal anlamda kriz durumu oluşturduğuna belirten Birleşik Kamuİş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, hükümete Türkiye’nin 1971’de imzaladığı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmesinde yer alan ‘Aile Sigortası’nı uygulamaya geçirme çağrısı yaptı.

AKP’nin acilen anayasal bir yükümlülük olan sosyal devleti güçlendirecek bu sistemi yaşama geçirmesini isteyen Mehmet Balık, “Salgın nedeniyle zor günler yaşanmaktadır. Tüm emekçiler kiradan elektriğe, doğalgazdan gıdaya ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Emekçi hareket geçmişte olduğu gibi bugün de baskı, sömürü, şiddet ve ekonomik kriz koşullarını yaşıyor” dedi.

DAR GELİRLİ ZORDA

Devlet kaynaklarının bu dönemde özellikle emekçi, dar gelirli ve işsizlerin ihtiyaçları için ayrılması gerektiğine dikkat çeken Balık, “Hiçbir güvencesi olmayan muhtaç, düşkün, yoksul ve kimsesiz vatandaşların sosyal devlet tarafından korunması gerekiyor” diye konuştu. ILO’da 1952’de kabul edilen 102 sayılı “Sosyal Güvenliğin Asgari Normları” sözleşmesinde yer alan 9 sigorta kolundan birisinin “Aile Sigortası” olduğunu anlatan Balık, Türkiye’de 8 yardım uygulanırken, bu sigortanın devreye girmediğini belirtti. Balık, şöyle devam etti:

KORUMA YETERSİZ

“Ülkemizde işsizlik sigortası, analık sigortası, iş kazaları sigortası, meslek hastalıkları sigortası gibi aile yardımı niteliğinde olan bazı yardımlar yapılmakta ancak resmi olarak uygulanan bir Aile Sigortası kolu bulunmuyor.

Sosyal koruma, bir ülkede yaşayan yurttaşların sosyal güvenliğin içerisinde yaşanan risklere karşı vatandaşının güvencede olmasını amaçlamaktadır. Bu nedenle sosyal korumanın bir parçası olan aile yardımları ve aile sigortası acilen hayata geçmeli.”

AKP ‘YÜK’ BAHANESİNE SIĞINMASIN

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, “Aile Sigortası”nın aynı zamanda yaşlanan nüfus ile yaşlıların bakım sorununa da çözüm ürettiğine işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı: “Ülkemizde gerek çalışmaya bağlı gerek kamu hizmeti olarak aile yardımları sağlanmakta ancak yardımların seviyesi oldukça yetersiz kalmaktadır. AKP iktidarı maliyetlerin büyüklüğü ve bu maliyetin bütçeye yük getireceği bahanesine sığınmaktan vazgeçmeli, acilen Aile Yardımları Sigortası’nı da uygulamalıdır.” ILO sözleşmesinde yer alan “Aile Sigortası”, temel olarak bir ülkedeki tüm vatandaşların bir sosyal güvenlik sistemi ile ilişkilendirmesini amaçlıyor. Sistem herkesin yoksulluktan ve bunun olumsuz etkilerinden korunmasını amaçlıyor.