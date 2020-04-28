BİROY, tekrar ekranlarda olan eski dizilerden telif talep ediyor

28 Nisan 2020 Salı, 11:08

Koronavirüs salgınıyla birlikte televizyon ve sinema setlerinin durmasının ardından, ekranlarda eski dizilere yer verilmeye başlandı.

Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY), kanalların bu eski eserler üzerinden de reklam geliri elde ettiğini belirterek, telif hakkı sahiplerine de teliflerinin ödenmesi çağrısında bulundu.

Yayın akışlarında insanların özlediği ve sevdiği eski eserlerin gösterilmeye başlandığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Evde kaldığımız bu süreçte bu sektörün önemini daha iyi anladık. Çünkü RTÜK Başkanının da ifade ettiği gibi ‘Rağbet gören yerli yapım ve diziler, içinde bulunduğumuz ağır gündemde de rahatlama adresiniz olarak sizlerle olmaya devam ediyor. Ama siz bizi ekranlarda görmeye devam ettikçe çalıştığımızı düşünüyorsunuz. Kanallar reklam alıp bu eserleri sizlere izleterek tekrar para kazanıyor fakat bu eserlerde telif hakkı sahiplerinin teliflerini ödemiyorlar. Özgün katkımızla oluşturulan bu eserleri ticari olarak kullanarak gelir elde eden kanalları hak sahiplerine teliflerini vermeye davet ediyoruz."