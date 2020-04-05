Biz Bize Yeteriz Türkiyem: ‘Emniyet tarifesi’ ortaya çıktı

05 Nisan 2020 Pazar, 12:32

Sosyal medyada hızla yayılan ve tanınmış gazetecilerin de kişisel hesaplarından paylaştığı tarifeyle ilgili görsele göre bağışlar 500 ila 100 TL arasında değişiyor.

EMNİYET'İN BAĞIŞ TARİFESİ ŞÖYLE:

1. Sınıf Emniyet Müdürü: 500 TL

2. 3. ve 4. Sınıf Emniyet Müdürü: 250 TL

Başkomiser, komiser ve komiser yardımcısı: 150 TL

Başpolis ve polis: 100 TL