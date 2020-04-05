Biz Bize Yeteriz Türkiyem: ‘Emniyet tarifesi’ ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası için Emniyet’in de “yardım tarifesi” belirlediği ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
05 Nisan 2020 Pazar, 12:32

Sosyal medyada hızla yayılan ve tanınmış gazetecilerin de kişisel hesaplarından paylaştığı tarifeyle ilgili görsele göre bağışlar 500 ila 100 TL arasında değişiyor.

EMNİYET'İN BAĞIŞ TARİFESİ ŞÖYLE:

1. Sınıf Emniyet Müdürü: 500 TL

2. 3. ve 4. Sınıf Emniyet Müdürü: 250 TL

Başkomiser, komiser ve komiser yardımcısı: 150 TL

Başpolis ve polis: 100 TL


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