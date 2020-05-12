Bize emanetler

12 Mayıs 2020 Salı, 02:00

Bir grup kadın hekim tarafından 3 yıl önce bir çocuğa burs vererek yola çıkan ve şimdi bursiyer sayısını 950’ye çıkaran Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), koronavirüs sürecinde de yaşamını yitiren sağlıkçılar ile sağlık kurumunda çalışanların çocuklarına burs vererek eğitimlerine destek oluyor.

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan KAHEV Yönetim Kurulu Başkanı, Dr. Demet Orhan Başer, “Aile hekimimiz Dr. Yavuz Kalaycı’nın koronavirüs nedeniyle vefatından hemen önce ‘Çocuklarım henüz çok küçük; çocuklarıma sahip çıkarsınız değil mi?’ sözleri, bizi derinden etkiledi. Hemen bir proje yaptık, ayrı bir fon oluşturduk ve hayata geçirdik” dedi.

EĞİTİM HAYATI BOYUNCA

Sağlık çalışanlarına destek için “Emanetiniz emanetimizdir” sloganıyla yola çıktıklarını anlatan KAHEV Yönetim Kurulu Başkanı Demet Orhan Başer, “Kadın hekimler olarak pozitif bilimi destekliyor ve cehaletin eğitimle aşılacağına olan inancımızla çalışıyoruz” dedi.

Başer, şöyle devam etti: “Fonda birikecek bağışlarla, hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarımızın çocuklarına eğitim hayatları boyunca burs vermeyi hedefliyoruz. Bu amaçla 17 çocuğa eğitim hayatları boyunca devam edecek olan burslarını bağladık.”