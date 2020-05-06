Bjelica gelemiyor çünkü!
Fenerbahçe'nin gündemindeki Hırvat teknik direktör Bjelica, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye gelemiyor.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için en kuvvetli aday olarak öne çıkan Hırvat Nenad Bjelica’yla telefon görüşmesi yaptığı bilinen Başkan Ali Koç’un bu isimde karar kıldığı ancak salgın nedeniyle içinde bulunulan olağanüstü koşullardan dolayı kararlarını açıklamayacağı öğrenildi.
Bjelica’nın ismi açıklansa bile seyahat kısıtlaması olduğu için Türkiye’ye gelemeyecek. Gelse bile Hırvat teknik adamın KYK yurtlarında 14 günlük karantina süreci yaşamasını istemeyen yönetimin bu nedenle açıklamayı daha uygun bir zaman diliminde yapması muhtemel.
Gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin 48 yaşındaki teknik adamla görüştüğünü, 2022 yılına kadar sözleşme teklif ettiğini ve yıllık da 2 milyon avro ücret önerdiğini yazdı.
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