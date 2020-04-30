BKM'nin çoğunluk hissesi Merkez Bankası'na geçti

30 Nisan 2020 Perşembe, 15:54

Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan yazılı açıklamada, BKM'nin TCMB'den aldığı izinler kapsamında faaliyet gösterdiği ve gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle Türkiye'nin ödeme sistemleri açısından sistemik öneme sahip bir sistem işleticisi olarak değerlendirildiği belirtildi. Aşıklamada şöyle denildi:

"TCMB, ödemeler altyapısına ve yenilikçi iş yapış yöntemlerine ilişkin önemli geliştirme alanları belirlemiştir. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar açısından BKM'nin, mevcut durumda üstlendiği ve temel olarak kartlı ödemeler alanına odaklanan rollerine ilave olarak önemli görevler üstlenmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda TCMB, 6493 sayılı Kanun'un 8. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca BKM’ye hâkim ortak olarak hissedar olmuştur."

TBMM'de geçen yıl Kasım ayında kabul edilen kanunla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri, TCMB'ye devredilmişti. TCMB bu değişiklikle ödemeler alanındaki yetkili otorite olmuştu.

SONER CANKO GÖREVİNDEN AYRILDI

Öte yandan Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko görevinden ayrıldı. BKM'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizde 25 Temmuz 2011 tarihinden bu yana Genel Müdür olarak görev yapan Dr. Soner Canko’nun ayrılması nedeniyle boşalan Genel Müdürlük görevine 01 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla Celal Cündoğlu vekaleten atanmıştır."



