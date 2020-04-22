Bloomberg: Kamu bankaları bugün en az 300 milyon dolar sattı

22 Nisan 2020 Çarşamba, 16:03

Bloomberg’in iddiasına göre, kamu bankaları bugün saat 14.00’te açıklanan Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi kararı sonrasında TL’yi desteklemek için en az 300 milyon dolarlık satış yaptı.

Güne 6,95’ten başlayan dolar/TL kuru, 100 baz puanlık faiz indirimi kararı sonrasında 6.9991’i görmüştü.

Bu müdahale, dolar/TL kurunun psikolojik eşik olan 7’yi test ettiği sırada geldi. Kurda 7 seviyesi en son Ağustos 2018’de ABD ile yaşanan Rahip Brunson krizi sırasında aşılmıştı. Söz konusu dönemde ABD’den gelen yaptırım kararıyla kur 7.23’ü görmüştü.