Bloomberg: Kamu bankaları bugün en az 300 milyon dolar sattı
Bloomberg'e göre, TCMB'nin 100 baz puanlık faiz indirimi sonrasında kurdaki yükselişi frenlemek için kamu bankaları en az 300 milyon dolarlık satış yaptı.
Bloomberg’in iddiasına göre, kamu bankaları bugün saat 14.00’te açıklanan Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi kararı sonrasında TL’yi desteklemek için en az 300 milyon dolarlık satış yaptı.
Güne 6,95’ten başlayan dolar/TL kuru, 100 baz puanlık faiz indirimi kararı sonrasında 6.9991’i görmüştü.
Bu müdahale, dolar/TL kurunun psikolojik eşik olan 7’yi test ettiği sırada geldi. Kurda 7 seviyesi en son Ağustos 2018’de ABD ile yaşanan Rahip Brunson krizi sırasında aşılmıştı. Söz konusu dönemde ABD’den gelen yaptırım kararıyla kur 7.23’ü görmüştü.
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