BM: Koronavirüsle mücadelede verilen taahhüdün 5 katı gerekli

BM Genel Sekreteri Guterres, koronavirüs salgınıyla küresel mücadele için verilen 7,4 milyar euroluk taahhüde ilişkin, "Bu cömert katkıları memnuniyetle karşılıyorum ama bu fonlar sadece bir ön ödeme niteliğinde" ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla küresel mücadele için verilen 7,4 milyar euroluk taahhüde ilişkin, "Bu cömert katkıları memnuniyetle karşılıyorum ama bu fonlar, yeni araçların gereken hızda geliştirilmesi için sadece bir ön ödeme. Herkese, her yere ulaşabilmek için muhtemelen bu miktarın 5 katına ihtiyacımız olacak" dedi.

Guterres, Kovid-19 için teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesine yönelik Avrupa Birliği Komisyonunca düzenlenen yardım taahhüdü konferansına video konferansla katıldı.

7,4 milyar euroluk cömert taahhüdü memnuniyetle karşıladığını belirten Guterres ancak bu miktarın yeterli olmayacağına dikkati çekti.

'KURTULMANIN TEK YOLU'

Guterres, "Bu fonlar, yeni araçların gereken hızda geliştirilmesi için sadece bir ön ödeme. Herkese, her yere ulaşabilmek için muhtemelen bu miktarın 5 katına ihtiyacımız olacak" dedi.

Dünyada herkes güvende olana kadar hiç kimsenin güvende olamayacağını belirten Guterres, "Covid-19 için geliştirilecek aşı ve tedavisi, ekonomik ve herkes için erişilebilir olmalı. Covid-19'dan kurtulmanın tek yolu bu" değerlendirmesinde bulundu.