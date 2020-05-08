BM: Nefret virüsüne karşı toplumların bağışıklığı güçlendirilmeli

08 Mayıs 2020 Cuma, 12:43

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, salgın nedeniyle artan ırkçılığa ve nefret söylemlerine karşı çağrıda bulundu.

Yeni tip koronavirüsün ayrım yapmamasına rağmen, toplumlar arasında nefret söylemi ve yabancı düşmanlığını artırdığı uyarısında bulunan Guterres, Twitter hesabından yayımladığı videoda, ''Kovid-19, kim olduğumuz, nerede yaşadığımız ya da neye inandığımıza bakmıyor ama nefret, yabancı düşmanlığı, günah keçisi yapma ve korku tellallığı, tsunami gibi yayılmaya devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle online ortamlarda ve sokaklarda yabancı düşmanlığının, antisemitik komplo teorilerinin ve saldırıların arttığına dikkati çeken Guterres, göçmen ve mültecilere ise virüsün kaynağı gibi davranıldığını ve tedaviden mahrum bırakıldıklarını ifade etti.

Gazetecilerin, sağlık çalışanlarının ve insan hakları savunucularının hedef gösterildiğini belirten Guterres, ''Nefret virüsüne karşı toplumlarımızın bağışıklığını güçlendirmeliyiz'' dedi.

Siyasetçilere ve liderlere toplumlarının her kesimiyle dayanışma içinde olmaları çağrısında bulunan Guterres, sosyal medya şirketlerini ise ırkçı, kadın düşmanı ve diğer zararlı tüm içerikleri bu online platformlardan kaldırmaya davet etti.