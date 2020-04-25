Boateng: Sergen Yalçın’la kendimi özel hissettim
Ganalı yıldız Boateng’den Beşiktaş övgüsü.
Beşiktaş’ın Ganalı yıldızı Kevin Prince Boateng, teknik direktör Sergen Yalçın’a övgüler yağdırdı.
Kevin Prince Boateng şöyle konuştu: "Beşiktaş'ta yeniden kendimi buldum. İstanbul çok güzel bir şehir. Beşiktaş, benim için çok doğru bir tercih oldu. Takım arkadaşlarım ve teknik direktörüm Sergen Yalçın ile kendimi tekrar çok iyi hissettim.
Hayatımda çok kez, bir başka biri olmaya çalıştım. Ancak, her seferinde 'Yeter artık!' dedim. Artık, her anımı istediğim gibi yaşıyorum. Özgür düşüncem ve hislerimle, istediğim şeylere %100 konsantre durumdayım.”
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