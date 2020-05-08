Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: 24 ilde yasak kalkarsa korkulan olur
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçeye kontrollü bir giriş olduğunu bildirerek, “Seyahat yasağı olan 24 ilden yasak kalkarsa, o zaman gerçekten korkulan olur” dedi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekerek, “Seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte küçük de olsa bir hareketlilik yaşandığı gözlendi. Bu hareketlilik Bodrum’a giren araç sayısı dışarıdan gelen, tatilci veya yazlıkçı aracı değil. Günlük giren araç sayısı ortalama 6 bin olarak görülüyor. İlçe girişlerinde yüzde 25 oranında bir artış var. Bu demek ki seyahat kısıtlaması olmayan Bodrum'daki yazlık evlerine gelmek isteyenler var. Bu vatandaşlarımız Bodrum’a gelirken yine seyahat izin belgeleriyle geliyorlar. Bodrum girişinde sağlık kontrolü yapılarak, ilçeye giriş izni veriliyor. Bodrum’da kontrollü bir giriş söz konusu. Şu anda Bodrum’a 750 bin veya 1 milyon gelmesi söz konusu değil. Seyahat yasağı olan 24 ilden seyahat yasağı kalkarsa o zaman gerçekten korkulan olur” dedi.
Video Haberler
- 'Taş devri' kostümü giyip nikahlandılar
- Yola kenarına inen ayılar görüntülendi
- Gökçek'in anmasına polis müdahalesi: Babası gözaltında
- Raylarda uyuyan işçilere tren çarptı: 15 ölü
- İspanya'da sahillere koronavirüs önlemi
- Arnavutköy'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
- Bayrampaşa’da pes dedirten görüntü
- İstanbul'da gece yarısı korku dolu anlar!
- Patara'da heyecanlandıran yazıt bulundu
- Oltasına takılanı görünce sevinç çığlıkları attı