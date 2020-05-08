Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: 24 ilde yasak kalkarsa korkulan olur

08 Mayıs 2020 Cuma, 13:26

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekerek, “Seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte küçük de olsa bir hareketlilik yaşandığı gözlendi. Bu hareketlilik Bodrum’a giren araç sayısı dışarıdan gelen, tatilci veya yazlıkçı aracı değil. Günlük giren araç sayısı ortalama 6 bin olarak görülüyor. İlçe girişlerinde yüzde 25 oranında bir artış var. Bu demek ki seyahat kısıtlaması olmayan Bodrum'daki yazlık evlerine gelmek isteyenler var. Bu vatandaşlarımız Bodrum’a gelirken yine seyahat izin belgeleriyle geliyorlar. Bodrum girişinde sağlık kontrolü yapılarak, ilçeye giriş izni veriliyor. Bodrum’da kontrollü bir giriş söz konusu. Şu anda Bodrum’a 750 bin veya 1 milyon gelmesi söz konusu değil. Seyahat yasağı olan 24 ilden seyahat yasağı kalkarsa o zaman gerçekten korkulan olur” dedi.