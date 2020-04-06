Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan kritik çağrı: Giriş - çıkış yasaklanmalı

06 Nisan 2020 Pazartesi, 14:38

Türkiye’nin turizm cenneti Bodrum’un Belediye Başkanı Ahmet Aras’tan hükümete dikkat çeken çağrı. Son on beş günde Koronavirüs nedeniyle ilçede 7 can kaybı yaşandığını bildiren Bodrum Belediye Başkanı Aras, hükümetin büyükşehirlere getirdiği giriş çıkış yasağını olumlu karşıladıklarını belirtirken, virüs vakası görülen ilçelere de giriş çıkışın yasaklanmasını istedi.

İLÇELER DE YASAK KAPSAMINA ALINMALI

ANKA Haber Ajansı’ndan Mehtap Belen’in sorularını yanıtlayan Bodrum Belediye Başkanı, ilçenin resmi nüfusunun 176 bin 500 olmasına rağmen şu anda 70 bini yazlıkçılar olmak üzere nüfusun 300 bine çıktığını kaydederek, ilçeler arası giriş çıkış yasağı talep etmesinin gerekçelerini şu sözlerle açıkladı:

“Bodrum’da ilk can kaybımız, İstanbul’dan gelen büyüğümüzün vefatı ile oldu. Bodrum’un girişinde kontroller sürüyor, alınan tedbirler açısından Muğla’nın da dolaşıma kapatılması etkili oldu. Sadece kamusal ve sağlık ihtiyaçları için giriş, çıkış sağlanıyor. Ancak iller arasında yapılan bu düzenleme, salgınla etkin mücadele için Koronavirüs vaka sayısına göre ilçeler arasında da yapılarak, giriş çıkışlar ve trafik akışı acil ihtiyaçlar dışında engellenmelidir. Bodruma gelen insanlar evine kapanamıyor, evin ihtiyaçları, tadilatı, alışverişi var o yüzden bunlar şehir içinde insanlarla temas ettiler. Bodrumun riski büyük oranda bu yüzden, ilçeler arasında getirilecek seyahat düzenlemesi bu riskin büyük oranda azalmasına neden olacaktır.”

SALGIN SONRASI TÜRKİYE’NİN KRİZDEN ÇIKABİLMESİ İÇİN TURİZMCİLER ACİLEN DESTEKLENMELİ

Salgın nedeniyle Türkiye’de ekonomik olarak en fazla etkilenen sektörlerin başında turizm sektörü olduğuna dikkat çeken Ahmet Aras, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği tarafından turizmcilerden bağış toplanmasını da eleştirdi.

Turizm sektörünün ve turizmcilerin salgın nedeniyle umutlarını yitirdiklerini kaydeden Başkan Aras, “ Turizmciden destek beklemeyi bırakın. Sektör ve turizmciler bitik, oteller kapalı ancak kapalı kaldığı zaman da giderleri devam eder. “Oteli kapattım güle güle” diyemezsiniz, bırakın onlardan bağış almayı, tam tersine krizden çıkışta Türkiye’nin en önemli can simidi olacak olan turizmcileri şimdiden destekleyerek, omuz vermeliyiz” dedi.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURALARINA İSYAN ETTİ: EL İNSAF

Türkiye’nin taşıyıcı kolonlarını oluşturan sektörler açısından olmazsa olmazlarının elektrik ve doğalgaz olduğuna dikkat çeken Ahmet Aras, elektrik ve doğalgaz faturalarına ilişkin yapılan yeni düzenlemeye de tepki gösterdi.

Aras, “Bizim elektrik faturamızı neyse o şekilde okusunlar, öyle lütfeder gibi geçmişe dönük faturalara göre tahakkuk yapılması yanlış. Şu anda neredeyse bütün işyerleri kapalı, belediye olarak katı atık bedeli almıyoruz. Kapalı yerden su, elektrik, doğalgaz parası alabilir misiniz ? Bu adamların bunu ödemeye gücü yok. On beş gün faturanızı ödemeyin keserler ve her şeyinizi engeller. Yapılması gereken , “Siz bu güne kadar günü güne ödediniz, bunu altı ay erteliyoruz, fatura borçlarınızı eşit taksitle alırız” demeleri lazım, ev ve işyeri kiraları için de bunu söylüyorum. Salgın nedeniyle insanlardan para isterseniz insaf demek lazım. Birkaç ay insanları idare etsinler, zor bir dönemden geçiyoruz herkes fedakarlık yapmalı” sözleri ile tepkisini ortaya koydu.

EV SAHİBİM BENDEN KİRA İSTEMEDİ

Kendisinin kirada oturduğunu söyleyen Bodrum Belediye Başkanı bu süreçte ev sahibinin kendisinden kira istemediğini belirtirken, belediye olarak kendilerine ait mülklerden ve işlerlerinden kira almadıklarını da açıkladı.

Salgınla en etkin mücadeleyi son derece kısıtlı kaynakları olmasına rağmen belediyelerin verdiğine dikkat çeken Ahmet Aras, “ Belediyelerin de gelire ihtiyacı var, almamız gereken bir çok gelirden vaz geçtik ancak çöp toplamak, hijyen sağlamak gibi temel hizmetlerin devam etmesi gerekiyor. İller Bankası’ndan Bodruma gelen para 4 milyon 800 bin, benim sadece personel giderim 12 milyon, o yüzden gelirimiz yetersiz . Belediyelere yeni gelir kaynakları ve destek lazım ki halkın temel ihtiyaçları karşılanabilsin” açıklamasında bulundu.

BELEDİYELERİ YÜKSEK FAİZ UYGULAYAN BANKALARIN VİCDANINA TERK ETMEYİN

Koronavirüs’le mücadele sürecinde en fazla sorumluk ve görev altında olan kurum, kuruluşların başında belediyelerin geldiğinin altını çizen Bodrum Belediye Başkanı, kredi geri ödemeleri dahil olmak üzere hükümetten yerel yönetimlere destek paketi açıklamasını beklediklerini söyledi.

Aras, “Gırtlağına kadar bankalara kredi borcu yükü altına giren belediyeler var. Hükümetten, belediyeleri kredilere yüksek faiz uygulayan bankaların vicdanına terk etmeden, bu borçları ötelemesini bekliyoruz” dedi.

TÜRKİYE’Yİ YENİDEN KENDİ KENDİNE YETEN ÜLKE HALİNE GETİRMELİYİZ

Salgın sonrasında dünyada ciddi bir gıda sıkıntısı yaşanmasının muhtemel olduğunu kaydeden Ahmet Aras, bilim adamları öncülüğünde tarım çalıştayı düzenleyerek, başta tarımsal üretim kooperatifleri kurmak üzere tedbir amaçlı yol haritalarını belirlediklerini kaydetti.

Koronavirüs tehdidi geçtikten sonra da ülkelerin birbirlerine gıda satışının neredeyse durma noktasına gelebileceğine işaret eden Bodrum Belediye Başkanı Aras, “ Türkiye’yi yeniden kendi kendine yeten ülke konumuna getirmeliyiz” diyerek şunları söyledi:

“ Şu anda stratejik ürünleri bulup, bunların Türkiye içindeki pazarlarını belirliyoruz. Dünya’da ithalat kısıtlandığı için yerel üretime önem verilmesi gerekiyor, her şeyi devletten beklememeliyiz, yerel yönetimler olarak yerel üretimleri desteklemeliyiz. Güvenli gıdaları üreticiden, tüketiciye ulaştırarak, Türkiye’yi yeniden kendi kendine yeten ülke konumuna getirmeliyiz.”