Bodrum Belediye Başkanı: Her şey kontrol altında, Bodrum'a gelebilirsiniz!

12 Mayıs 2020 Salı, 13:10

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Medyascope TV'den Dilek Şen'e konuk oldu. Aras, Bodrum'da koronavirüs salgınının kontrol altına alındığını açıkladı.

16 Mart'tan itibaren alınan önlemler ve vatandaşların dikkati sayesinde sürecin kontol altına alındığını belirten Aras, "Şu anda hastanelerimizde herhangi bir yoğunluk yok. Yoğun bakım ünitelerimizde hasta yok denecek kadar az. Vaka sayısı da kontrollü. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte salgına karşı tedbirleri yürütüyoruz" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZI BODRUM'A BEKLİYORUZ"

Bodrum'a gelmeleri konusunda vatandaşlara çağrıda bulunan Aras, "İlk başta gelmeyin demiştik, çünkü Bodrum’da tüm alt yapı kış nüfusuna göre planlanmış. Yaz nüfusuna göre salgına yakalansaydık işimiz çok zor olurdu. Şuan her şey kontrol altında. Şuan vatandaşlarımızı Bodruma gelmeleri için bekliyoruz. Umarım bu seyahat kısıtlaması da kalkar, her kes rahatlar." açıklamasında bulundu.