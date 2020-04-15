Bodrum Belediyesi'nden genç girişimciye lavanta desteği

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, 'Üreticimizin Yanındayız' teşvikleri kapsamında Kumköy Mahallesinde ailesiyle yaşamını sürdüren, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki kadın girişimci Hüray Önal'ın projesini desteklemek adına kendisine 500 adet lavanta fidesi teslim etti.



Önal, Isparta'da gördüğü lavanta bahçelerinden etkilenerek, kendi köyünde de lavanta üretimi yapıp yapılmayacağını araştırdıktan sonra geçen sene Nisan ayında 200 lavantayı ailesinin bahçesine dikti. Lavantaların tutmasının ardından üretimini arttırmak isteyen Önal, Bodrum Belediyesinden destek istedi. Talebi incelenen Önal'a destek veren Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, kendisine 500 adet lavanta fidesi hibe etti.

Dikimden üretime kadarda kendisine her türlü desteğin sağlanacağı Hüray Önal, Bodrum Belediyesine teşekkür ederek, " Kendi diktiğim fidelerden verim almam beni çok mutlu etti. Şu an öğrenciyim ve ülke olarak zor günler geçirdiğimiz içinde üretimimi arttırmak adına Belediyemizden destek istedim. Onlarda sağ olsunlar bana destek oldular. Bir genç olarak, bir girişimci olarak, Atatürk'ün manevi torunu olarak ben üretmek istiyorum. Bizim üretmemiz gerekli, sürekli toprakla haşır neşir olmamız gerekiyor. Malum günümüz gençlerinin en önemli sorunlarından bir tanesi de üretim odaklı olmaması. Ve ben onlara da öncü olmak istiyorum. İlham kaynağı olmak istiyorum çünkü gençlerimiz üretmiyor. Yani genelleme konuşuyorum üretenler var onlar ayrı, ben onlarla da gurur duyuyorum. Üretim yapan gençlerden ilham alıyorum zaten. Bizim gibi üretim yapan gençlerin yanında olan belediye başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum" dedi.