Bodrum'da koronavirüs seferberliği

01 Nisan 2020 Çarşamba, 17:26

Bodrum Belediyesi, Belediye Başkanı Ahmet Aras, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı seferberlik ilan etti. Belediye'nin tüm birimlerini bu olağanüstü süreçte alarma geçiren Aras, hem virüse karşı önlem alınması için çalışıyor hem de vatandaşları ve esnafı bu konuda bilinçlendirerek "Evden çıkmayın" çağrısı yapıyor.

Zabıta ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü denetim personeliyle birlikte sahaya çıkan Aras, faaliyetleri durdurulan işyerlerini inceliyor, pazar yerlerinde esnafın ve vatandaşın kurallara uyup uymadığını bizzat denetliyor. İlçenin her mahallesinde sürekli hizmet veren dezenfeksiyon ekiplerinin yanı sıra, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırma konusunda çalışıyor. Belediye ayrıca Tarım Acil Eylem Planı'nı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

YOL HARİTASI HAZIRLANDI

Belediye Başkanı Aras'ın girişimleriyle bir araya gelen akademisyenler, Tarım, Gıda ve Hayvancılık çalışma grupları oluşturarak, Bodrum'da gıda zincirinin aksaması durumunda hayata geçirilecek bir yol haritasını hazırlamaya başladı. Aras, "Üretimin sürdürülebilir olması ve Bodrum halkının en zor koşullarda bile güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için çalışmamız gerekiyor. Zor dönemlerden geçiyoruz. Önümüzdeki süreçte daha sıkı tedbirler alınabilir. Bütün bunlara hazırlıklı olmamız şart. İlk önceliğimiz halk sağlığı, ikinci olarak da Bodrum'da kimseyi mağdur ve yardıma muhtar bırakmamak konusunda kararlıyız" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla Belediye'de ilk olarak koronavirüsle mücadele kapsamında kriz masası kuruldu. Kriz masasında çalışmaları koordine etme görevi ise Bodrum Belediye Başkan yardımcısı Tayfun Yılmaz'a verildi.

Kriz masası koordinasyonunda 310 kişilik evsel atık toplama ekibi, 42 kişilik dezenfektasyon ekibi ve 32 kişilik denetim ekibi oluşturuldu. Bodrum'daki üç otel, Belediyenin girişimleri ve hayırseverlerin katkısıyla sağlık çalışanları için tahsis edildi. Belediye, bu otellere yemek ve ulaşım hizmeti sunmaya başladı.

İşte Bodrum Belediyesi'nin koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler:

1. Belediye Başkanı Ahmet ARAS’ın başkanlığında Kriz masası kuruldu ve acil eylem planı çalışmalarına başlandı.

2. Kriz Yönetimi ve koordinasyon için bir Başkan yardımcısı görevlendirildi.

3. Personel, araç, gereç ve ekipman acil eylem planı doğrultusunda her türlü senaryo için planlandı.

4. Belediye meclisi olağan üstü toplanarak yapılacak faaliyetler ve alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirildi.

5. Salgın riskini en alt seviyede tutmak amacıyla Belediyemiz personeli ile ilgili bir dizi önlemler alınmıştır. Bu kapsamda 60 yaş ve üstü personel ile kronik rahatsızlığı bulunanlar, hamile ve emziren anneler, 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler idari izne çıkarılmış, 16 Mart tarihi itibariyle Belediye’de Uzaktan Çalışma ve Fiili Dönüşüm uygulaması başlatılarak personel sayısı minimuma indirilmiştir.

6. Çalışan personelin her gün düzenli olarak ateşi ölçülerek, dezenfeksiyon için maske, eldiven ve el solüsyonu temin edilmektedir.

7. Belediye hizmetlerinde kullanılmak ve vatandaşın ihtiyacına anında cevap vermek üzere yeterli sayıda araç ve nöbetçi personel 7/24 hazır bekletilmektedir.

8. Mülkiyeti Belediye’ye ait olan iş yerlerinde faaliyette bulunan ve Cumhurbaşkanlığı’nın yayınladığı genelgeye istinaden işyerleri geçici bir süreliğine kapatılan esnafın kira tutarı, tahakkuk ettirilmeyecek ve kapattıkları süre, kira süresinin sonuna ilave edilecektir.

9. Belediye’nin diğer kiracılarının kira tutarları da 30 Haziran 2020 tarihinden sonra yılın kalan aylarına yansıtılacaktır.

10. Dükkan önü işgaliyeler, işletmelere sadece faaliyette bulunduğu dönemler için tahakkuk ettirilecektir.

11. Virüsün ülkemizde görülmeye başladığı 11 Mart 2020 tarihi itibariyle Belediye Başkanlığı’na borcu olan mükelleflere icra takip ve haciz işlemleri durdurulmuştur. Daha önce banka hesaplarına uygulanan hacizler ise talepte bulunulması durumunda kaldırılacaktır.

12. Marina, hastane, kamu binaları, süpermarketler, benzin istasyonları, bankalar hariç işyerlerine ait katı atık ücretleri 3 ay süreyle tahakkuk ettirilmeyecektir. Meskenlere ait evsel katı atık ücretleri ise 2 ay ötelemiştir.

13. Bu süreçte sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile ilgili 261 başvuru Çağrı Merkezimiz tarafından alınarak, talepler ilgili kurumlara yönlendirilmiş, Belediyemiz personeli de bu süreçte kamu kurumlarına yardımcı olmuştur.

14. Belediyemiz tarafından yardıma muhtaç vatandaşlarımız için 2500 gıda paketi temin edilmiş olup; bu süreçte yardıma muhtaç olan 460 aileye gıda paketi yardımında bulunulmuştur.

15. Belediye zabıtamız, muhtarların da yönlendirmesiyle mahallelerde alışveriş vb. ihtiyaçları için talepte bulunan 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımıza hizmet etmeye 7/24 devam etmektedir.

16. Belediyemizin üniversite öğrencilerine verdiği bursları öğrencilerimizin mağdur olmamaları için Eylül-Ekim-Kasım ödemeleri (toplam 190. 000 TL ) hesaplarına yatırılmıştır.

17. Bodrum Fırıncılar Derneği ile koordinasyon kurularak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine ekmeklerinin esnafımız tarafından götürülmesi için fikir birliğine varılarak uygulama başlatılmıştır.

18. 16 pazaryeri, 42 idari binaya el dezenfeksiyon aparatı yerleştirilmiştir.

19. 9 bin 750 km yol, sokak, cadde, meydan ve çocuk parkları arazözlerle dezenfekte edilmiştir.

20. 142 bin 480 m2 kapalı alan (Bunlar arasında muhtarlıklar, eczaneler, veterinerler, banka şubeleri, camiler, idari hizmet binaları, açık kalan işletmeler vb.) dezenfektasyonu gerçekleştirilmiştir. Belediye ekibi, günde ortalama 40 bin m2 kapalı alan dezenfeksiyon yapmaya devam etmektedir.

21. Yaklaşık 7.000 araç Konacık mahallesi Gazderesi'ndeki Temizlik İşleri şantiyesinde dezenfekte edilmiştir. Dezenfeksiyon işlemi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında devam etmektedir.

22. Bu süreçte açık kalarak, paket servis hizmeti veren 494 işletme ile 227 lokanta/kafeterya gibi işletme ile 100'ün üzerinde fırın Zabıta ekiplerimiz tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

23. Bodrum Belediyesi'nin korona ile mücadele çalışmalarında 42 personel dezenfeksiyon, 32 personel de denetim görevi yapmaktadır.

Dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında, 56 mahalle muhtarlığına, 11 adet 112 acil yardım istasyonuna ve basın mensuplarına hijyen kitleri dağıtılmıştır.

24. 295 personel evsel atık toplama konusunda 7/24 mesai yapmaktadır.

25. Devlet Hastanesi ve sağlık ocaklarının giriş-çıkış güzergahları ve çevreleri her gün düzenli olarak solüsyonlu sularla dezenfekte edilmektedir.

26. Ayrıca otogar, Belediye meydanı ve pazaryerleri (açılış ve kapanış saatlerinden önce ve sonra) her gün düzenli olarak dezenfekte edilmektedir.

27. Her mahallede Pazar yerlerinin açılışından önce mekan dezenfektasyonu yapılmakta, Pazar yerlerine giriş ve çıkışlarda vatandaşlara maske, eldiven dağıtımı gerçekleştirilmekte, Pazar yerleri ve halkın yoğun olduğu bölgelere el dezenfeksiyonu için aparatlar yerleştirilmektedir.

28. Tüm Pazar esnafının ürünlerini poşetlemesi hususunda denetimler aralıksız devam etmektedir. Pazarlarda kıyafet, ikinci el ürün ve kuruyemiş gibi gıdaların satışı önlenmektedir. Tüm pazaryerlerinin kapanış saati 17.00 olarak düzenlenmiştir.

29. Belediyemizin hizmetlerinin yanı sıra, covıd-19 virüsüne karşı alınabilecek tedbirler konusunda halk sürekli olarak bilgilendirilmektedir. Bu konuda outdoor reklamları, sosyal medya hesapları kullanılmakta, kentimizdeki yerel medyadan da destek alınmaktadır.

30. Evlerine gidemeyen, kent dışına çıkamayan üniversite öğrencilerine gıda yardım paketleri teslim edilmiştir.

31. İş insanları ve meslek odalarından gelen gıda yardım paketleri, ihtiyaç sahiplerine teslim edilmektedir.

32. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Kent Konseyi bünyesinde kurulan Sokak Hayvanları Çalışma Grubu koordinasyonunda, sokak hayvanları için besleme noktalarının sayısı artırılmıştır. Dükkanların kapalı olması nedeniyle hayvanların aç ve susuz kalmaması için gönüllülerle birlikte her mahallede çalışma başlatılmıştır.

33. Bodrum Belediyesi ve Bodrum Belediye A.Ş. korona virüs tehlikesinden korunmak için vatandaşların evlerinde kaldığı bu günlerde kitap kampanyası başlatmıştır. Instagram hikayesi üzerinden okuduğu son kitabı #evdekalbodrum hashtagi ile paylaşan vatandaşlara Belediyemizin kapanan tesislerindeki Cumhuriyet Kitapları, dezenfekte edilerek, kargo aracılığı ile veya elden teslim edilmektedir.



