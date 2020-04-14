Bodrum'da yöresel ağızla 'evde kal' çağrısı
Bodrum Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında yöresel ağızla "evde kal" çağrısı yaptı.
Bodrum Belediyesi, koronavirüse karşı vatandaşları uyarmak için afişler hazırladı. Çalışmalar, kentin birçok noktasında bulunan reklam panolarına asıldı.
Yöresel ağızla söylenen sözlerden oluşan uyarıların yer aldığı panolarda, "Napıtdorun dışarda? Oturugosene evinde. (Ne yapıyoyorsun dışarda Evinde oturmalısın)" ifadeleri yer aldı. Çalışma, sosyal medyada ilgi gördü.
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