Boğaz’da kaçak var

14 Nisan 2020 Salı, 02:00

Türkiye’nin koronavirüsle mücadele ettiği günlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan Kuzguncuk’ta kiraladığı araziye yol, şömine ve çardak gibi peyzaj düzenlemesi yaptırdığı ortaya çıktı. Altun’un kiraladığı bölgedeki inşaat çalışmasındaki yapılar mahalle sakinlerinin şikâyeti üzerine dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre Fahrettin Altun, Üsküdar Kuzguncuk’taki evinin yanında bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait araziyi kiraladı. Daha sonra arazide yoğun bir çalışma başladı. Arazide peyzaj düzenlemeleri yapıldı. Bu kapsamda araziye birçok noktadan görünen bir duvar örüldü, jiletli teller çekildi, çardak ve şömine yapıldı. Mahalle sakinlerinin şikâyeti üzerine dün arazide İBB ekiplerince yıkım yapıldı. Bölgedeki yurttaşların evlerine çivi bile çakamadıklarını belirten mahalle sakinleri yaşanan bu duruma tepki gösterdi. İBB’nin CHP’li meclis üyesi Nadir Ataman, “Öncelikle bana bu bilgi geldiğinde inanmadım. Bu kadar önemli bir konumda olan bir kişinin Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde böyle izinsiz, ruhsatsız bir uygulama yapacağını düşünemedim. Daha sonra yaptığım araştırmada mahalleden gelen şikâyetler neticesinde yerin Fahrettin Altun tarafından kiralandığını ve yaptırıldığını öğrendim. Mahalleli o kadar bıkmıştı ki her gün bana ‘ne oldu’ diye soruyor” dedi. Konuyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’ne taşıyacağını belirten Ataman, “Büyükşehir Belediyesi gerekli yasal yollara başvuracak. Ben de CHP meclis üyeleri ile birlikte suç duyurusunda bulunacağım. Millet canının derdindeyken sokağa çıkmayın çağrılarına rağmen evine ekmek götürebilmek için, aç kalmamak için çalışmak zorunda kalan milyonlar varken, Fahrettin Altun’un kiraladığı alanda inşaat tam gaz devam ediyor. Milletin derdi hayatta kalmak, bunlar yalıda yaşamak derdinde” diye konuştu.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Belediye Kanunu’na göre dün yapılan yıkım için zabıt tutulacak. Bu zabıt üzerine para cezası uygulanması gerekiyor. Savcılığa suç duyurusunda da bulunulmasının ardından bölgede tek yetkili olan İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü devreye girerek olaya müdahil olur.

SORULAR YANIT BEKLİYOR

İstanbul Kuzguncuk’ta İBB ile karşı karşıya gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’a dün konuyla ilgili sorularımızı gönderdik. Gazetemizin son baskı saatine kadar Altun’dan sorularımıza geri dönüş olmadı.