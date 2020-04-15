Bordan üretilen yerli dezenfektan BOREL yarın satışa çıkıyor

15 Nisan 2020 Çarşamba, 15:05

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bordan üretilen yerli dezenfektan BOREL için düzenlenen “Tanıtım Töreni”ne katıldı. Bakan Dönmez, yarından itibaren Borel'in satışa sunulacağını söyledi.

Bakan Dönmez, Borel'in içindeki maddelerle birlikte dermatolojik sorun yaratmayıp, elde oluşan yaraların da kısa sürede iyileşmesini sağlayacağını belirtti.

Geçtiğimiz ay koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlarla video konferans görüşmeleri yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den bor madeninde üretilen el dezenfektanıyla ilgili reklam kampanyası yapılmasını ve açığın kapatılmasını istemişti.

Erdoğan, "Gerçekten söylediğiniz şu dezenfektan hakikaten bu işi gördüğüne göre çok ciddi bir reklam kampanyasına girip şu dezenfektanla bu açığı kapayalım. Bundan bize de bir gönderin. Elimizi mahvetmesin ama" diye konuşmuştu.

Bakan Dönmez'in konuşmasından satır başları şöyle:

“Bu mücadelede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en hızlı ve en pratik şekilde karşılamak için gayret gösteriyoruz. Corona virüsle mücadele önce ellerde başlıyor. Uzmanlar özellikle kirli yüzeylerle temas eden ellerin sabun ya da benzeri ürünlerle en az 20 saniye yıkanmasını tavsiye ediyor. Sabunla elleri yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda ise el dezenfektanı kullanarak kişisel hijyenin sağlanması virüsle mücadelenin en temel koşulları arasında geliyor.

Salgının ilk dönemlerinde yaşanan kaygı nedeniyle kolonya ve el dezenfektanı başta olmak üzere kişisel hijyen ürünlerine aşırı bir talep yoğunluğu yaşandı. Öncelikle kolonya ve dezenfektan üretimindeki etil alkol ihtiyacının karşılanması amacıyla, benzine etanol karıştırma zorunluluğunu kaldırdık. Böylece artan talebe hızlı reaksiyon göstererek hem ürün arzında yaşanabilecek sıkıntıları giderdik hem de fiyatların aşırı yükselmesini engelledik.

YARINDAN İTİBAREN SATIŞA ÇIKIYOR



Covid-19 ile mücadele kapsamında uzun zamandır BOREN tarafından ar-ge çalışmaları yürütülen bor katkılı el dezenfektanının laboratuvar süreçlerini de hızla tamamlayarak seri üretime hazır hale getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza da konuyu video konferansla yaptığımız toplantıda ilettik. Kendilerinin talimatlarıyla ekibimiz gece gündüz yoğun bir gayret gösterdi ve hamd olsun kısa sürede seri üretim safhasına geçtik. Yarından itibaren de BOREL’i farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bütün dünyada kişisel hijyen ürünlerinde ciddi bir sıkıntı yaşanmasına rağmen, bizler kendi kaynaklarımızı koordine ederek vatandaşlarımızın talebini ivedilikle karşıladık.

İLK ETAPTA 100 ML'LİK BOYUTTA SATILACAK



BOREL’in içeriğinde bulunan bor, etil alkol, gliserin, aloevera, çay ağacı yağı ve lavanta, elleri nemlendiriyor ve dermatolojik problemlere neden olmuyor. Bor’un anti-bakteriyel özelliği eldeki mikrop ve bakterilerle mücadele ederken, eldeki yaraların da daha çabuk iyileşmesini sağlıyor. BOREL, ilk etapta 100 ml'lik boyutlarda piyasaya çıkacak. 1 litre ve 5 litrelik üretimler için arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah oradaki süreci de en kısa sürede tamamlayacağız."

Bakan Dönmez, "BOREL’in ilk parti üretimini bu zor günlerde sahada olan kahramanlarımıza hediye edeceğiz. Bizler için ailesinden, evinden, sevdiklerinden uzakta, bu mücadelenin en ön saflarında yer alan kahramanlarımızı unutmadığımızı göstermek istiyoruz. Biliyoruz onların bu fedakârlıklarını, onların hakkını ödemek çok zor. En azından bu günlerde özveriyle çalışan kahramanlarımıza minnet ve teşekkürlerimizi göstermek istiyoruz" diye konuştu.

