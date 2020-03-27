Boris Johnson koronavirüse yakalandı

27 Mart 2020 Cuma, 14:23





İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un yeni tip koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Johnson Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 satte hafif semptomlar yaşamaya başladım ve koronavirüs testim pozitif çıktı. Şu an karantinadayım, ancak hükümetin virüs ile savaşını video konferanslar ile yönetmeye devam edeceğim. Bunu birlikte yeneceğiz" dedi.





Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

JOHNSON'IN POLİTİKASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İngiltere hükümeti ise salgının artık kaçınılmaz görülen ilerleyişini yavaşlatmayı ve kontrol altında tutmayı, hastalığın yavaşlaması sayesinde sağlık sisteminin kapasitesini zorlamadan riskli grupları daha etkili bir şekilde korumayı hedeflemişti.

Koronavirüsle ilgili İngiltere'de Boris Johnson hükümetinin virüsün kontrollü olarak yayılmasını hedefleyen 'sürü bağışıklığı' politikasını benimsemesi tartışma yaratmıştı.

İngiltere daha sonra çok sayıda insanın hayatını riske atan ‘sürü bağışıklığı’ stratejisinden geri adım atmak zorunda kalmıştı.

'SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI' NE DEMEK?

Profesör Graham Medley, hükümetin danışma kurulunda. Uzmanlığı, grip salgınlarında hastalığı kontrol modelleri hazırlamak. Modellerin kişilere göre değil, toplumsal sonuçlar gözetilerek hazırlandığını hatırlatıyor ve İngiltere hükümetinin yaklaşımına esas alınan 'Sürü Bağışıklığı' kavramını açıklıyor.

"Bu virüs uzun bir süre bizimle olacak. Bir epidemik (salgın hastalık) yaşayacağız. Bu zamanla endemik (salgın olmayan hastalık) haline gelecek. Daha önce ortaya çıkmış ve hep varolan ama farkında olmadığımız Koronavirüs çeşitlerine bu da katılacak. Burada 'Sürü Bağışıklığı' dediğimiz durumu yaratmamız gerekiyor. Bu, nüfusun büyük bir çoğunluğunun enfeksiyona bağışıklık geliştirmesi demek. Aşının yokluğunda bunu yaratabilmenin tek yolu, nüfusun çoğunluğunun hastalığa yakalanmasıdır.

"Aslında elimden gelse, ideal olan, hastalık karşısında daha zayıf olan yaşlı ve hastaları İskoçya'nın en kuzeyine gönderir, kalanları da en güneyde toplarım. Şöyle esaslı bir epidemik yaşarız. Böylece herkes bağışıklık kazanmış olur ve hayat normale dönebilir. Tabi bu mümkün değil. O zaman yapmamız gereken kontrollü bir şekilde "Sürü Bağışıklığı"nı oluşturmak ve bunu yaparken nüfusun kırılgan olan kesimini korumak olmalı.