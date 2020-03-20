Bornova ve Balçova’da risk grubundaki yaşlılar için seferberlik
İzmir'deki yerel yönetimler, koronavirüs salgınına karşı risk grubunda bulunan yurttaşlar için seferberlik ilan etti. Balçova Belediyesi Aşevi’nin 700 yaş almış yurttaş için sıcak yemek servisi yaparken Bornova Belediyesi, kurduğu özel ekiple 65 yaş üstü ve riskli grupta yer alan vatandaşların alışverişlerini yaparak evlerine teslim ediyor.
Koronavirüs salgını her geçen gün tehlikesini artırıken Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlar vatandaşların evden çıkmaması için çağrıda bulunuyor. Balçova Belediyesi Aşevi’nin 700 yaşlı ve kimsesiz vatandaşa yaptığı yemek yardımı bugünlerde hayati bir önem kazandı.
Balçova Belediyesi Aşevi’nin 10 yıldır devam ettirdiği yaşlılara sıcak yemek projesi de Koronavirüs salgını nedeniyle hayati bir önem taşımaya başladı. Balçova’da yaşlı nüfusun fazla olduğunun altını çizen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya “İlçemizin 80 bin nüfusu var. Ama yaşlı ve dar gelirli vatandaşlarımız da var. Biz bu nedenle dar gelirli, yaşlı veya kimsesiz 700 vatandaşımızın evlerine sıcak yemek ulaştırıyoruz. Son yaşanan salgın nedeniyle bu görevimiz hayati bir önem taşımaya başladı. Vatandaşlarımızın da etraflarındaki yaşlı ve kimsesiz büyüklerimize destek olmalarını bekliyoruz. Bir yardımda bulunama imkanları yoksa bile bizlere bildirmelerini rica ediyoruz” dedi.
BORNOVA'DA ALIŞVERİŞE BELEDİYE ÇIKIYOR
Tüm dünyayı tehdit eden Corona Virüsü’ne karşı alınacak en önemli tedbirin evde kalmak olduğu hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Corona Virüsü ile ilgili çok şey bilmiyoruz ama 65 üzerindekilerin ağır biçimde etkilediğini ve yayılmayı engellemek için en önemli şeyin evde kalmak olduğunu biliyoruz. Bu nedenle risk grubundaki engelliler ile yaşları ileri olan Bornovalıların sokağa çıkmak zorunda kalmamaları için alışveriş ihtiyacını bir telefonla evine götürüyoruz. Ülke olarak bu zorlu durumu minimum hasarla atlatmak, yayılmayı azaltmak, koca çınarlarımızı riske sokmamak için lütfen evinde kal Bornova” dedi.
Kalabalık ortamları mümkün olduğu kadar azaltmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan İduğ, “Özel bir ekip oluşturduk. Riskli gruptakiler 0530 398 53 92 numaralı telefondan ihtiyaçlarını yazdıracak. Ekibimiz esnaftan alışveriş tutarını alarak vatandaşa bildirecek. Onay alındıktan sonra alışverişi yaparak eve teslim edecek. Siparişler sabah 09.00 - 12.00 saatleri arasında alınacak, teslimatlar ise 12.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacak. Elbette çalışanlarımızı da riske sokmak istemeyiz. Bu nedenle uygulamada görevli personel, düzenli kontrol edilecek, hijyen kurullarına uygun olarak maske ve eldiven takacak” diye konuştu.
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