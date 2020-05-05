Borusan Müzik Evi’nin ilk konuğu Aydın Dorsay

05 Mayıs 2020 Salı, 15:05

Borusan Müzik Evi’nde daha önce yer alan toplulukların ve sanatçıların konuk olacağı programın ilkinde Aydın Dorsay’ın müzik seçkisi yer alacak.

Borusan Müzik Evi’nin müdürü olan Aydın Dorsay’ın, 2010’dan bu yana mekânda yer almış toplulukların işlerinden oluşturduğu kısa seçkide 12 farklı yapıt yer alıyor. Dorsay’ın seçkisinde ilk iki yapıt piyano ağırlıklı olacak ve tempo dinginlikten kendini sağaltmaya doğru yükselen bir çizgide ilerleyecek. Nefesliler ve vurmalı çalgıların ağırlıklı olduğu yapıtlarla sürecek programda caz ağırlıklı esintiler dinleyicilere farklı bir pencere açacak. Programın sonunda ise kapalı kalmanın sıkıntısını aşabilmeye yönelik bir parça dinleyicileri bekliyor.

Borusan Müzik Evi’nin seslerini evlere getirecek program, 8 Mayıs Cuma günü saat 23.00-24.00 arası Borusan Klasik’te yayınlanacak. Programın tekrarı ise 15 Mayıs Cuma günü 12.00 ve 17 Mayıs Pazar günü 21.00’de yayınlanacak.

Programın ilerleyen günlerinde Sumru Ağıryürüyen & Orçun Baştürk, Murat Sezgi & Çağıl Özdemir, Şevket Akıncı, Gülşah Erol, Korhan Erel, Eray Aytimur, Hezarfen Ensemble, Amy Salsgiver (sa.ne.na), Mercan Dede, Necati Tüfenk & Can İnandım, Berke Can Özcan dinleyicilerle buluşacak.

Borusan Klasik internette, www.karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden, mobil ortamda iPhone (App Store), Blackberry (Blackberry App World), Nokia Symbian (Ovi Store ve Android (Google Play Store) cihazlarına indirilecek “Karnaval” uygulamasıyla, iPad kullanılıyorsa yine App Store’dan indirilecek “Karnaval Radyo” uygulamasıyla dinlenebilir.





