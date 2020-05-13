Boşanmak isteyen kadına dehşeti yaşattılar
İstanbul Sultanbeyli'de boşanmak isteyen bir kadın, eşi ve ailesi tarafından kaçırılarak bir eve kapatıldı. İşkence yapılan kadın, polis baskınıyla kurtarıldı.
Sultanbeyli’de 25 yaşındaki Ceylan Y. boşanma aşamasında olduğu eşi Ersin Y. (33) ve ailesi tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldı. Ceylan Y. polisin yaptığı çalışma sonucu, Beykoz'da eşi Ersin Y. ile bulundu. Ağır yaralı olan Ceylan Y. hastaneye kaldırıldı. Eşi Ersin Y. ve akrabası Burhan Y. ile tutuklandı. Ersin Y'nin amcası Sait Y. ve kardeş olan diğer şüpheliler Ali Y. ve Dilek Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DEHŞETİ YAŞATTILAR
Kaçırılan kadının Ceylan Y. (25) olduğu anlaşıldı. Genç kadının kocasıyla sorun yaşadığı ve ayrılmak istediği bilgisine ulaşan polis ekipleri, aracın Ceylan Y.’nin kocasının amcası Sait Y.’ye ait olduğunu belirledi.
Ceylan Y.’nin kocası ve kardeşleri tarafından kaçırıldığını tespit eden polis, Ersin Y.’nin kardeşleri Ali Y., Dilek Y. ve Burhan Y. ile araç sahibi Sait Y. Beykoz’da gözaltına alındı.
İŞKENCE YAPILDI
Genç kadının bindirildiği aracın Beykoz Kavacık’ta bir adrese uğradığını tespit eden polisler, baskın düzenledikleri adreste, Ceylan Y. öldüresiye darbedildi. Kemikleri kırılarak kulağı kesilmiş halde bulundu. Ceylan Y. hastaneye kaldırılırken, kocası Ersin Y., ise gözaltına alındı.
KOCASI VE KARDEŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Ali Y., Sait Y. ve Dilek Y. serbest bırakılırken, Ceylan Y.’nin kocası Ersin Y., ve kayınbiraderi Burhan Y., tutuklandı.
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