Boşanmak isteyen kadına dehşeti yaşattılar

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 13:04

Sultanbeyli’de 25 yaşındaki Ceylan Y. boşanma aşamasında olduğu eşi Ersin Y. (33) ve ailesi tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldı. Ceylan Y. polisin yaptığı çalışma sonucu, Beykoz'da eşi Ersin Y. ile bulundu. Ağır yaralı olan Ceylan Y. hastaneye kaldırıldı. Eşi Ersin Y. ve akrabası Burhan Y. ile tutuklandı. Ersin Y'nin amcası Sait Y. ve kardeş olan diğer şüpheliler Ali Y. ve Dilek Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



DEHŞETİ YAŞATTILAR

Kaçırılan kadının Ceylan Y. (25) olduğu anlaşıldı. Genç kadının kocasıyla sorun yaşadığı ve ayrılmak istediği bilgisine ulaşan polis ekipleri, aracın Ceylan Y.’nin kocasının amcası Sait Y.’ye ait olduğunu belirledi.

Ceylan Y.’nin kocası ve kardeşleri tarafından kaçırıldığını tespit eden polis, Ersin Y.’nin kardeşleri Ali Y., Dilek Y. ve Burhan Y. ile araç sahibi Sait Y. Beykoz’da gözaltına alındı.

İŞKENCE YAPILDI

Genç kadının bindirildiği aracın Beykoz Kavacık’ta bir adrese uğradığını tespit eden polisler, baskın düzenledikleri adreste, Ceylan Y. öldüresiye darbedildi. Kemikleri kırılarak kulağı kesilmiş halde bulundu. Ceylan Y. hastaneye kaldırılırken, kocası Ersin Y., ise gözaltına alındı.

KOCASI VE KARDEŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Ali Y., Sait Y. ve Dilek Y. serbest bırakılırken, Ceylan Y.’nin kocası Ersin Y., ve kayınbiraderi Burhan Y., tutuklandı.



