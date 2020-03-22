Boşnaklara yönelik ırkçı ve cinsiyetçi ifadeler kullanan Rasim Ozan Kütahyalı yeniden Beyaz TV'de

22 Mart 2020 Pazar, 18:58

Yandaş gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Melih Gökçek ve oğullarına ait olan Beyaz TV'de Boşnak yurttaşlara yönelik kullandığı ırkçı ve cinsiyetçi ifadelerle büyük tepki çekmiş, kanal yönetimi tepkilerin dozu artınca Kütahyalı'yı işten çıkarmak zorunda kalmıştı.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın hakareti sonrasında Boşnaklar protesto gösterileri yapmış ve Kütahyalı hakkında suç duyurularında bulunmuştu.



Nagehan Alçı'nın eşi olan Kütahyalı, İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkeme, Kütahyalı’ya "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 10 ay hapis cezası verdi ve indirime de gitmedi.

İktidara yakın medya organlarına dönmesi için zemin yoklanan gazeteci, tepkiler dinmeyince bir süre daha bekletildi.



Boşnak yurttaşlar, ekranlardaki tepki çeken uslubuyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı’nın bugün Beyaz TV’deki Ortak Akıl programına telefonla bağlanması üzerine yine tepkilerini dile getirdiler.

Sosyal medyada “BOŞNAK DERNEKLERİ GÖREVE” çağrısıyla şu mesajlar yer aldı:

“Biz Boşnaklara Yönelik Hakaret eden Rasim Ozan Kütahyalı az önce Beyaz TV de Ortak Akıl programına bağlandı. Bu şahsiyeti hiç bir yerde görmek istemiyoruz. Nasıl ekranlara bu şahsiyeti çıkarabiliyorlar. Boşnak camiası olarak istemiyoruz.

Biz Boşnaklara yönelik hakaret eden Irkçılık yapan Rasim Ozan Kütahyalı'yı kanalınızda nasıl yer verirsiniz. Boşnak camiası olarak bu şahsiyeti görmek istemiyoruz."

Rasim Ozan Kütahyalı, iktidar yanlısı Beyaz TV'deki programında reytinglerini yükseltmek için yayıncılık ilkeleriyle bağdaşmayan söylemler kullanması ve görüntüler vermesiyle biliniyor. (Aşağıda)







