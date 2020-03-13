Boston Maratonu koronavirüse takıldı
Boston Maratonu koronavirüs nedeniyle ertelendi.
ABD'de Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'da 124'üncüsü düzenlenmesi planlanan Boston Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 30 binden fazla kişinin katılmak için kayıt yaptırdığı maraton, bu yıl 14 Eylül'de yapılacak.
1896 yılında başlayan Boston Maratonu, tarihinde ilk kez ertelendi.
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