Boyner, Mavi, LC Waikiki mağazaları kapattı
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de gıdadan giyime 30'dan fazla marka, mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.
Boyner’in resmi Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
* Dünyada ve ülkemizdeki Covid-19 salgını nedeniyle mağazalarımızda konuk ettiğimiz siz değerli müşterilerimizin, tüm çalışanlarımız ile aile ve sevdiklerinin sağlıklarını ve bu konudaki kaygılarını önemsiyoruz.
* Salgını yavaşlatma sorumluluğumuz çerçevesinde istihdam ve çalışan hakları konusunda her zamanki hassasiyetimizi koruyarak Türkiye’deki tüm Boyner ve YKM mağazalarımızı 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapatıyoruz.
İŞTE KAPANAN MAĞAZALAR
Vakko, LC Waikiki, Beymen, Kiğılı, Network, Karaca, Vakko, Yargıcı, Marks & Spencer, GAP, Samsonite, İpekyol, Tumi, B&G, Faik Sönmez, Efor, Mudo, Roman, Twigy, Twist, Machka, Avva, Altınyıldız ve Lufian gibi birçok marka mağazalarını geçici olarak kapattığını belirtti.
Video Haberler
- Uçak yolcusu kabin amirine tükürdü
- Yarış atının ayağı kırılınca
- 'Umre işi mahvetti' demişti! İlk açıklama
- Stand-up gösterisinde Alevilere yönelik skandal ifadeler
- CHP’li belediyeler koronavirüse karşı harekete geçti!
- AVM çalışanları slogan atarak müşterileri kovdu!
- Özel harekat ile Yunan güvenlik güçleri karşı karşıya!
- MSB'den Çanakkale Zaferi'ne özel klip
- Karantina yurdunda ilk sabah!
- Ağlayarak anlattı: Bizim yaptığımız hataları yapmayın!