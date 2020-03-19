Bozcaada'da konaklama tesislerinin faaliyetleri geçici olarak durduruldu

19 Mart 2020 Perşembe, 11:06

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, yaptığı açıklamada, ilçeye gelişlerde son günlerde önemli artış olduğunu, tedbir kararı aldıklarını belirtti.

Bozcaada'nın önemli bir tatil merkezi olduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bozcaada halkından ve esnafımızdan gelen talep, görüş, dilek ve öneriler neticesinde, Bozcaada Belediye Başkanlığı ve Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu arasında bir görüşme yapılmıştır. Varılan tam mutabakat neticesinde, ülke ve dünya gündeminde büyük bir tehlike olarak hayatımızda olan viral salgın tehdidinin risklerini en aza indirmek, viral yayılmanın engellemesini sağlamak ve sosyal yalıtımı destekleyebilmek amacıyla, Belediye Kanunu'nun 'Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak' bendine istinaden belediye başkanlığımız tarafından ilçemizdeki tüm konaklama tesislerinin, 19 Mart-15 Nisan tarihleri arasında tedbiren geçici olarak faaliyetlerinin durdurulması kararı alınmıştır."

Yılmaz, kararın zabıta tarafından hassasiyetle denetleneceğini belirterek, "Ada kendine özgü şartları nedeniyle zorluklara alışkındır ve hep beraber dayanışarak bu çetin süreci sağlıkla tamamlayabileceğimize inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.