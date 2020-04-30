Bozkurter: TFF Katarlı yayıncıdan korkuyor

30 Nisan 2020 Perşembe, 18:36

Radyospor'da Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Beşiktaş'ın eski idarecisi Hasan Bozkurter, koronavirüs krizinin futbol dünyasındaki istikrarsızlığı ortaya çıkardığını söyledi.

Hasan Bozkurter’in açıklamaları şu şekilde:

"Koronavirüs geldi ve büyün hesaplar darma duman oldu. Avrupa'da birçok kulüp iflasını açıklıyor. Bunlardan bir tanesi yılların Lokeren kulübü. Almanya'da en az 10-15 kulüp iflasını açıklayabilir. Futbol kulüpleri varlıklarını sürdürebilmek için futbolcularından indirim talep ediyor. Türkiye'de kulüplerin sağlam bir mali yapısı yok. Maçların ertelenmesiyle birlikte gelirler dip noktaya geldi. Geçmiş dönemden ödemeleri yapılmayan futbolcular sözleşmelerini tek taraflı feshetti. Kulüpler oyuncularını kaybetti."

Yayıncı Kuruluş son maçların bile ödemesini yapmadı!

Yayıncı Kuruluşu'da eleştiren Bozkurter şunları söyledi:

"Yayıncı Kuruluş son maçların ödemelerini bile yapmadı. Bu durum için TFF ve Kulüpler Birliği bir çözüm üretti mi? Hayır. TFF ve Kulüpler Birliği korkuyor. Bu Yayıncı Kuruluşu kaybedersek yerine yenisini bulamayacaklarını düşünüyorlar. Bugün hepimizin vergileryle ayakta kalan TRT'nin spor kanalları neden devreye girmiyor? Halkımız daha güzel bir şekilde ve her yerde bu maçları seyretme şansı varken neden bu yola başvurulmuyor? Neden TRT'yle birlikte bir anlaşmaya gidilmiyor. Bu konu sorgulanmalı."

SPOR KULÜPLERİNE KREDİ SAĞLANMALI!

Spor kulüplerine sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Bozkurter konuşmasına şöyle devam etti:

"Koronavirüsün 2 boyutu var. Burada sağlık sorunu var. Çalışan kesimi ölüm mangası gibi mayın tarlasına sürmemek lazım. Yaşam bir haktır. Güçlü devletler sübvanse edilmeli. Spor Kulüplerine kredi sağlanmalı. Federasyon gelen bu paraları ödedi mi? UEFA'dan gelen para kulüpler için büyük bir şey ifade etmiyor. Bu bir katkı ancak bir şey sağlamaz. Türkiye kesinlikle spor kulüplerine kredi açmalı ancak bu kredi Bankalar Birliği'nin yaptığı gibi olmamalı. Kulüplere gelen paralar hemen bankalara gidiyor. Yapılan anlaşma maalesef böyle. Bu şartlar altında kredi alsan ne olacak? TFF Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı neden bunları gündeme getirmiyor? Bunu Maliye Bakanı'yla konuşmaları lazım.

Nihat Özdemir'i eleştiren Beşiktaş'ın eski idarecisi şunları söyledi:

"TFF Başkanı şartlar uygunsa 5 Haziranda başlayabiliriz diyor Yer olarakta yer gösteriyor. Avrupa ülkelerinde kesin bir tarih verildi mi? Bu açıklamalar endişe vercici açıklamalar. Endüstriyel futbolun paraya eşit olduğunu gösteren açıklamalar bunlar. Bilim Kurulu'nun spor konusunda bir açıklaması var mı? O insanlara haksızlık yapılıyor. Burada biz Sağlık Bakanı'na ve Bilim Kurulu'na güveniyoruz. Çokta güzel çalışıyorlar. Buradan bunlar yapılırken. TFF Başkanı bu hocalarımıza saygısızlık yapıyor. Tombaladan fare çeker gibi 15-16, o olmazsa Temmuzun ilk haftası deniyor. Tek taraflı fesihler var. Şu anda kulüplerin arasındaki denge nasıl sağlanacak? Ben belki sezon sonu için bir takımla anlaştım. Ben burada kendimi riske atmam."

TFF BAŞKANI BU AÇIKLAMALARI YAPABİLİYORSA BİLİM KURULU'NA GİRSİN!

Nihat Özdemir'İn açıklamalarının Bilim Kurulu'na ters olduğunu savunan Bozkurter konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Futbolun paydaşlarının tek bir ağızda birleşememesi üzüntü verici bir olay. Ligler bence oynanmamalı. Sadaha oyuncu giderken tükürüyor, burnunu temizliyor ve topu tutuyor. Siz istediğiniz kadar dezenfekte edin. Top yoplayıcılar var, çalışanlar var. Fatih Terim'in ve Fenerbahçeli basketbolcuların başına gelenler ortada. O zaman gitsin Sayın TFF Başkanı hocalarla birlikte masaya otursun. Hep birlikte bir tartışsınlar ama hocalara rağmen bu açıklamaları yapmasın. Bunlar popülist yaklaşımlar. Bu kafayla bir yere gelemeyiz. Kulüple ne hale getirildi ancak biz hala bunu konuşmuyoruz. Kulüpleri batırdık diyen yok. Kimse bana darılmasın. Sen stadının kirasını daha ödememişsin gidelim Maliye Bakanı'yla görüşelim diyorsun. Böyle yöneticiler kulüplerin başına gelmesin. Herkes şimdi suçu koronanın üstüne yıkıyor. Bunları üstüne alınan alınır, alınmayan alınmaz. Bizim derdimiz ülkemideki spor."