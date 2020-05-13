Brezilya'da 1 günde yüzlerce kişi öldü!

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 10:56

Sokağa çıkma yasaklarını gereksiz bulan ve güzellik salonlarını, spor salonlarını ve berberleri “önemli işletmeler” olarak tekrar açmak için çalışmalarını sürdüren Brezilya’nın Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun açıklamaları ve hamleleri tartışma yaratmaya devam ederken ülke bir şok yaşadı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 881 insanın yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkede güncel verilere göre toplam 12.400 insanın öldüğü belirtilirken bu sonuçlara göre Brezilya, dünyada corona virüsü sebebiyle yaşamını yitiren insanların en çok olduğu 6’ncı ülke haline geldi.

Öte yandan Brezilya’da açıklanan vaka sayısı ile birlikte ülke genelindeki toplam vaka sayısı 177.589’a çıktı. Vaka bazında Türkiye’nin önünde olan Brezilya böylelikle arayı açtı ve vaka bazında salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Almanya’yı da geride bıraktı.

Brezilya’da doğrulanmış 177.589 vaka tespit edilirken, Almanya’daki vaka sayısı 170.508 olarak kayıtlara geçti. Brezilya bu hızla devam ederse, ülke vaka sayısında Fransa’yı da birkaç gün içerisinde geride bırakacak. Fransa’da resmi verilere göre 178.225 yeni vaka var.

“EKONOMİK HASAR HASTALIKTAN KÖTÜ”

Sokağa çıkma yasaklarını eleştiren ve koronavirüsün varlığını küçümseyen açıklamalar yapan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, bu hafta eyaletlerin valileriyle iletişime geçmiş ve spor salonu, berber ve kuaförlerin “hayati öneme sahip” işletmeler olduğunu söyleyerek açılmasını istemişti. Aşırı sağcı bir lider olan Bolsonaro, “işletmelerin kapalı kalmasının yarattığı ekonomik hasar hastalıktan daha kötü” demişti.

Fakat valilerin büyük çoğunluğu bu talebe uymayacaklarını açıkladı. Twitter üzerinden, “Bu kararlara uymayan valiler hakkında işlem başlatılacaktır” dese de yapılan açıklamalara göre en az 10 vali karara uymayacaklarını duyurdu. Rio de Janeiro Valisi Wilson Witzel, “Bolsonaro duvara doğru ilerliyor ve bizi de yanına çekmeye çalışıyor” dedi.