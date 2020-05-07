Brezilya'da korona şoku: Vaka sayısı bir anda tırmandı

07 Mayıs 2020 Perşembe, 10:42

Koronavirüsü kale almayan ve sıklıkla uygulanan sokağa çıkma yasağını protesto eden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun bu yaklaşımının pek bir işe yaramadığı açıklanan güncel verilerle ortaya çıktı.



Brezilyalı yetkililer ülkedeki son 24 saatte elde edilen verileri kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada ülke tarihinde ilk defa günlük vaka sayısı 10 binin üzerine çıktı. Yapılan açıklamada toplam günlük vaka 10 bin 503 artarak 125 bin seviyesini geçti. Ülkede en son 30 Nisan’da 7 bin 288 vaka açıklanmış ve bu vaka ülke tarihindeki en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçmişti.

100 BİN TEST KAYITLARA GEÇMEDİ

Öte yandan ülke genelinde son 24 saat içerisinde koronavirüse bağlı sebeplerle 615 insanın da yaşamını yitirdiği açıklandı. Sağlık Bakanı Yardımcısı Wanderson Oliveira da bu sayıların artmasından endişe ettiklerini duyururken, “Halen ulusal veritabanına girişmemiş 100 bin corona virüsü testi var” ifadesini kullandı.

Brezilya’da güncel verilere göre 125.218 vaka tespit edilirken bugüne kadar 8.536 insan da yaşamını yitirdi. Güncel verilere göre dün açıklanan günlük vaka sayısı genel toplamda yüzde 9.2’lik bir artışa sebep olurken, ölüm oranında da yüzde 7.8’lik bir artış yaşandığı görüldü.

Sağlık Bakanı Nelson Teich de düzenlediği basın toplantısında koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasaklarının genişletilebileceğini söylemişti.

Öte yandan dün yapılan açıklamada Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun sözcüsü Otavio Santana do Rego Barros’ta koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Rego Barros’un pazartesi günü sonucu aldığı vurgulanırken, şu an evde tedavi altına alındığı da belirtildi.

Yapılan açıklamada, Rego Barros’un endişe uyandıracak semptomlar sergilemediği aktarıldı.