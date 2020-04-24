Brezilyalı futbolcu koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda!

24 Nisan 2020 Cuma, 09:54

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'in 23 yaşındaki genç futbolcusu Junior Sambia'nın, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı duyuruldu.

Fransız ekibi Montpellier resmi internet sitesinden açıklama yaparak bir oyuncusunun (Covid-19) şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını açıklandı. Fransız basını kulübün ismini vermediği bu futbolcunun 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Junior Sambia olduğunu yazdı.

L’Equipe’in haberine göre; dün öğlen saatlerinde COVID-19 semptomları gösteren Sambia hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Junior Sambia’nın koronavirüsü testinin pozitif çıktığı açıklanırsa, Ligue 1’de virüse yakalanan olduğunu ilk oyuncu olacak. Kariyerine Niort altyapısında başlayan Sambia, 2017 yılında Montpellier’ye transfer olmuştu. Bu sezon 22 maça çıkan genç isim, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.