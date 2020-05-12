Bryan Adams eleştiri yağmuruna tutuldu

12 Mayıs 2020 Salı, 15:05

Dünyaca ünlü rock yıldızı Bryan Adams kişisel Instagram hesabından özellikle Çinlileri hedef alan sert yorumları yüzünden eleştiri oklarına maruz kaldı.

Normalde bu hafta Londra’da konserler verecek olan Adams “Ama bir takım yarasa yiyen, pazarda hayvan satan, virüs üreten açgözlü piçler yüzünden dünya şu anda beklemeye geçmiş durumda, tabii bu virüs yüzünden ölen ya da acı çeken binleri saymıyorum bile” yazdı.



Onun bu yorumları birçoklarınca Asyalı ve Çinli karşıtı olarak yaftalanırken bazı hayvan hakları savunucuları da sanatçıyı destekledi.





