BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedenle hayatını kaybetti

14 Nisan 2020 Salı, 10:03



Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki özel bir hastanede korona tedavisi gören ve dün yoğun bakıma alınan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanarak Akçaabat ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs testi pozitif çıkınca dün Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 73 yaşındaki siyasetçi Haydar Baş’ın dün akşam durumu iyiye gittiği açıklanırken bu sabah saatlerinde vefat ettiği haberi geldi. Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

CENAZE AKÇAABAT İLÇESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Haydar Baş’ın cenazesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi cenaze ekipleri tarafından alınarak aile kabristanlığına defnedilmek üzere Akçaabat ilçesine götürüldü. Cenazesi bugün ilçenin Sarıtaş mahallesinde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerde bulunan aile kabristanlığına defnedilecek.

İMAMOĞLU BAŞ SAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Baş'ın yaşadığı mahalle de tamamen karantina altına alınmıştı. Baş'ın vefatının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımlandı.

İmamoğlu mesajında, "Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş’ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınları, sevenleri ve partililerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.





Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş’ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınları, sevenleri ve partililerine başsağlığı dilerim. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 14, 2020

Haydar Baş Kimdir ?

Prof. Dr. Haydar Baş 1947 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon’da tamamlamasının ardından 1970 senesinde, Kayseri’deki Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu.

Lisansüstü eğitimini ve doktorasını Bakü Devlet Üniversitesi’nde tamamladı ve bu üniversitede göreve başladı. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek “Profesörlük” unvanını da aynı üniversiteden alan Baş, Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) Genel Başkanıydı.







