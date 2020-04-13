BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesi koronavirüse yakalandı

13 Nisan 2020 Pazartesi, 12:35

Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi, koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Salgın yüzünden bir süredir memleketi Trabzon'da, Sarıtaş Mahallesi'ndeki evinde bulunan BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Baş ve ailesinin, koronavirüs nedeniyle Akçaabat'taki özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

HAYDAR BAŞ YOĞUN BAKIMA ALINDI

BTP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Lütfullah Önder, Haydar Baş'ın 4 gündür tedavi altına tutulduğu hastanede bugün yoğun bakıma alındığını açıkladı. Önder, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle solunum desteğine ihtiyaç duyması nedeniyle yoğun bakıma alınmıştır. Ömrü mücadele ile geçen Sayın Genel Başkanımızın koronavirüs ile olan mücadeleyi de en kısa sürede kazanıp sağlığına kavuşacağına inancımız tamdır. Sayın Genel Başkanımıza geçmiş dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Sayın Genel başkanımız ile birlikte ailesine, teşkilat mensuplarımıza, tüm sevenlerine ve yüce Türk milletine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."