Bu çağrı duyulacak mı?: 'Yardım edin, dayanacak gücüm kalmadı!'
Semine Eylence isimli bir kadın eski eşi tarafından kaçırılarak defalarca dövüldüğünü, öldürülmekle tehdit edildiğini belirterek, "Yardım edin! dayanacak gücüm kalmadı yetkililerden yardım istiyorum" çağrısında bulundu. Eylence ayrıca şikayetçi olmak için gittiği karakolda kendisine, "İfadesi alınır yine salıverilir" dendiğini belirtti.
Semine Eylence isimli bir kadın, sosyal medya üzerinden bir video paylaşarak yardım çağrısında bulundu. Eski eşi Recep Yılmaz tarafından, sabah işe giderken bir araca bindirilerek kaçırıldığını anlatan Eylence 4 saat boyunca işkenceye maruz bırakıldığını ve silahla tehdit edildiğini söyledi. Saldırgan Yılmaz hakkında şikayetçi olan kadın "Tutuklanmadı, yakalanmadı, ifadesi dahi alınmadı" dedi.
Eylence, tutanağa da giren ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Recep Yılmaz ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle 4-5 yıldır ayrıyız. 1 yıl önce boşanmamız gerçekleşti. Eşim buna rağmen sürekli beni rahatsız etmekte. 14.04.2020 günü saat 06.45 sıralarında ben işe giderken beyaz bir araç ile eski eşim yanıma yaklaştı ve beni zorla arabaya bindirdi. Araç içerisinde bana vurmaya başladı. Sonra beni bir kulübeye götürdü. Burada bana, 'Çocuklarla aramı bulacaksın, benim yuvamı kim dağıttı söyleyeceksin, aileni sülaleni hepsini öldüreceğim' gibi şeyler söyledi. Boynumu sıktı, tişörtümü yırttı. Bana silah çekti, 'buradan ölün çıkar, seni öldürürüm' dedi. Daha sonra ben bağırdım. Tanımadığım bir kişi gelip beni kurtardı."
Video Haberler
- Yerden havalandı, metrelerce uzağa uçtu
- Metin Kahraman'dan komşularına balkon konseri
- Meclis'te küfürlü kavga! İşte o anlar
- AKP’li Başkan yurttaşa bıçak çekti!
- Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
- Milyonlar evlerindeyken onlar piknik yaptı
- 'Zorla istifa ihbarnamesi imzalattırılmaya çalışılıyor'
- CHP'den Salda Gölü tepkisi: Derhal bu rezaleti durdurun!
- Haydar Baş'ın sosyal medyada gündem olan konuşması
- Saldırıya uğradığını söylemişti: Gerçek ortaya çıktı