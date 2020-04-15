Bu çağrı duyulacak mı?: 'Yardım edin, dayanacak gücüm kalmadı!'

15 Nisan 2020 Çarşamba, 10:11

Semine Eylence isimli bir kadın, sosyal medya üzerinden bir video paylaşarak yardım çağrısında bulundu. Eski eşi Recep Yılmaz tarafından, sabah işe giderken bir araca bindirilerek kaçırıldığını anlatan Eylence 4 saat boyunca işkenceye maruz bırakıldığını ve silahla tehdit edildiğini söyledi. Saldırgan Yılmaz hakkında şikayetçi olan kadın "Tutuklanmadı, yakalanmadı, ifadesi dahi alınmadı" dedi.

Eylence, tutanağa da giren ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Recep Yılmaz ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle 4-5 yıldır ayrıyız. 1 yıl önce boşanmamız gerçekleşti. Eşim buna rağmen sürekli beni rahatsız etmekte. 14.04.2020 günü saat 06.45 sıralarında ben işe giderken beyaz bir araç ile eski eşim yanıma yaklaştı ve beni zorla arabaya bindirdi. Araç içerisinde bana vurmaya başladı. Sonra beni bir kulübeye götürdü. Burada bana, 'Çocuklarla aramı bulacaksın, benim yuvamı kim dağıttı söyleyeceksin, aileni sülaleni hepsini öldüreceğim' gibi şeyler söyledi. Boynumu sıktı, tişörtümü yırttı. Bana silah çekti, 'buradan ölün çıkar, seni öldürürüm' dedi. Daha sonra ben bağırdım. Tanımadığım bir kişi gelip beni kurtardı."