“Bu katili kim koruyup, akademisyen yaptı?”

29 Mart 2020 Pazar, 12:35

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) araştırma görevlisi Volkan Bayar’ın, 4 çalışma arkadaşını öldürmesine ilişkin Yükseköğretim Kurumu’nun yürüttüğü idari soruşturma raporundaki ayrıntıları Cumhuriyet’in ortaya çıkarmasının ardından CHP’li Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ihmallere ilişkin iddiaları TBMM gündemine taşıdı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ESOGÜ katliamından 2 yıl sonra ortaya çıkan rapordaki bilgileri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

Cinayetlerin ardından dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’a ‘katliam öncesinde akademisyenleri açıkça ölümle tehdit edilen bu katili kim, neden korudu’ diye soran Çakırözer, YÖK’ün soruşturma raporuna ilişkin haberler sonrasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Dönemin Başbakanına ‘Bu katili kim koruyor?’ diye sormuştuk. Tam iki yıl sorularımıza yanıt gelmedi. Derin bir sessizlik içine girmişlerdi. Şimdi anlaşılıyor ki birileri haksız hukuksuz ihbarlar için bu caniyi kullanmış. Volkan Bayar’ın kendisine muhbirlik adı altında isim listesi verdiren emniyet, YÖK ve üniversite içindeki kadrolarla ilişkisi mutlaka ortaya çıkarılmalıdır.”

2 YIL SONRA YENİDEN TBMM’DE SORDU

ESOGÜ’de araştırma görevlisi Volkan Bayar’ın 2 yıl önce aynı üniversitede Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla vurarak öldürmesinin ardından üniversite yönetiminin ihmal ve sorumluluğuna ilişkin idari soruşturma raporu ortaya çıktı. Cumhuriyet Gazetesi’nin ortaya çıkardığı rapora göre, Volkan Bayar katliamdan önce ‘24 kurşuna bakar’ diyerek akademisyenleri ölümle tehdit etti. Akademisyenlerin Bayar’a yönelik şikayetlerinin ardından eski rektör Hasan Gönen’in ‘Eskişehir Emniyet Müdürlüğü yetkilileriyle Bayar hakkında toplantı yaptık. Bu bizim adamımız dediler’ şeklindeki iddiaları da raporda yer aldı.

CHP’li Utku Çakırözer katliama giden süreçte rapordaki bilgileri 2 yıl sonra bir kez daha TBMM gündemine taşıyarak, “Bu cani hakkında katliam öncesinde 100’e yakın dilekçeyi hasıraltı eden eski Rektör ve yardımcıları şimdi ‘emniyet korudu’ diyorlar. Emniyet ise reddediyor. Bu toplantı yapıldı mı? Bu cani emniyetin haber elemanı mıydı yoksa birileri onu bu şekilde mi algılanmasını istiyordu. Volkan Bayar’ın kendisine muhbirlik adı altında isim listesi verdiren emniyet, YÖK ve üniversite içindeki kadrolarla ilişkisi mutlaka ortaya çıkarılmalıdır” dedi.

Çakırözer Volkan Bayar’ın 15 Temmuz darbe girişiminden cinayeti işlediği tarihe kadar 284 akademisyeni FETÖ’cü diye ihbar ettiği iddialarını anımsatarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a, “Bu isimleri ona kim verdi? Bu ihbarlar sonucu kaç kişi ihraç edildi? Bu ihbarların kaçı gerçek, kaçı asılsız çıktı? Açılan davalarda kaç kişi suçlu kaç kişi suçsuz bulundu? Kaç akademisyen görevine iade edildi?” diye sordu.

EMNİYET’İN HABER ELEMANI MIYDI?

Çakırözer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruları sordu:

- “Volkan Bayar’ın katliamdan önce akademisyenleri tehdit etmesi üzerine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile bir toplantı düzenlendi mi?

- Bu toplantıya Eskişehir Emniyetinden ve üniversite yönetiminden kimler katıldı?

- Bu toplantıda Emniyet yetkilileri akademisyenlere ve yöneticilere ölüm tehditleri yağdıran Volkan Bayar’ın Emniyet tarafından kullanıldığına ilişkin bir açıklama ya da bilgi verdi mi?

- Volkan Bayar, iddia edildiği gibi Emniyet ya da diğer devlet birimlerinin haber elemanı mıydı?

- Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, savcılık ve üniversite yönetimi Volkan Bayar’ın akademisyenlere tehditlerine ilişkin şikayetlere hangi önlemleri aldı? Bu şikayetler karşısında Volkan Bayar’ı hangi kurumlar korudu?

İhbar ettiği 284 akademisyenden kaçı suçsuz çıktı?

- Volkan Bayar’ın Osmangazi Üniversitesi ve öncesinde çalıştığı kurumlarla ilgili ihbarları sonucu kaç kişi hakkında FETÖ soruşturmaları açıldı, soruşturmalardan ne sonuç çıktı? Basında ve mahkeme kayıtlarında güdeme gelen 284 akademisyeni ihbar ettiği iddiası doğru mudur?

- Bu ihbarlar sonucu kaç kişi ihraç edildi? Bu ihbarların kaçı gerçek, kaçı asılsız çıktı? Açılan davalarda kaç kişi suçlu kaç kişi suçsuz bulundu? Kaç akademisyen görevine iade edildi?

İhbar listesini kim verdirdi?

- Volkan Bayar’a ihbar ettiği isimler kim ya da kimler tarafından verildi? Soruşturma dosyalarında ve mahkeme belgelerinde ‘Bana isimleri verenler şunlardır’ dediği isimler ve çalıştıkları kurumlar hakkında bir inceleme soruşturma başlatıldı mı? Sonucu ne çıktı?

- Mahkeme tutanaklarında Volkan Bayar’a ‘Sen isimleri yaz savcılığa ihbar et. Ben seni korurum’ diyen kişi ve kişiler kimler? Bu isimler arasında şu anda FETÖ’den tutuklu isimler var mıdır?

- 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ESOGÜ’de yapılan toplantıya kimler katıldı? Aralarında Volkan Bayar var mıydı? Bu toplantıyla ilgili verilen şikayete kim hangi yanıtı verdi?

Mağdurların 100 dilekçesi için ne yapıldı?

- Cinayetler öncesinde Volkan Bayar’ın ihbarlarının hedefindeki akademisyenler tarafından yapılan 100’e yakın şikayet başvurusuna üniversite yönetimi ve savcılıklar hangi işlemleri yaptı? Ne yanıt verdi?

- Volkan Bayar’a tüm uyarılara rağmen dokunmayan eski Rektör Hasan Gönen ve diğer yöneticiler hakkında idari ve adli soruşturma açıldı mı? Bu soruşturmalar hangi aşamada?

- Volkan Bayar yurtdışında MEB bursu ile okurken doktoradan atılmasına rağmen Türkiye’de nasıl ve kimler tarafından akademide göreve başlatıldı?