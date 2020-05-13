Bu önlemleri almayan banka şubeleri açılmayacak!

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 13:48

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sonrası normalleşme sürecinde Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca "Banka S¸ubelerinde Korunma ve Kontrol O¨nlemleri" başlıklı rehber hazırlandı.

Kapalı alanlardaki zemin ve digˆer yu¨zeylerin rutin temizligˆinin su ve deterjanla yapılmasının yeterli olduğu, ellerle sık dokunulan yu¨zeyler, kapı kolları, bataryalar, du¨gˆmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizligˆinde ise onda bir oranında sulandırılmıs¸ c¸amas¸ır suyu veya klor tablet kullanılması gerektiği vurgulanan rehberde, el temizliğinin önemine işaret edildi.

Rehbere göre, bankalarda numarato¨rler sadece tıbbı maske takan tek bir kis¸i tarafından kullanılacak ve sabah ve aks¸am uygun s¸ekilde temizlenecek.

Ates¸, o¨ksu¨ru¨k, solunum sıkıntısı gibi herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu bulguları olan personel, s¸ikayetleri du¨zelene kadar c¸alıs¸tırılmayacak.

S¸ube ic¸erisinde su¨rekli insanlarla yu¨z yu¨ze arada 1 metre veya daha kısa mesafe kalacak s¸ekilde temas eden c¸alıs¸anlar tıbbi maske takacak.

El hijyeni sagˆlanması ic¸in alkol ic¸erikli el antiseptikleri ulas¸ılabilir noktalarda bulundurulacak.

Mu¨s¸teri banka ic¸erisinde bekleme alanında yakın mesafede oturtulmayacak. Bekleme alanında, en fazla is¸lem bankosu kadar mu¨s¸teri bulunacak. Mu¨s¸terilerle digˆer mu¨s¸teriler ve bankoda c¸alıs¸an banka go¨revlisi arasında en az bir metre mesafe olacak. Banka s¸ubesi ic¸erisinde mu¨s¸teri sayısını azaltmak ic¸in acil olmayan bazı is¸lemler ertelenecek.

C¸alıs¸anlara el temizligˆine dikkat edilmesine yönelik eğitim verilmesi gerektiği vurgulanan rehberde, herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu gec¸iren kis¸inin o¨ksu¨rme veya haps¸ırma sırasında burun ve agˆzını tek kullanımlık kagˆıt mendille o¨rtmesi, kagˆıt mendilin bulunmadıgˆı durumlarda ise dirsek ic¸ini kullanması, mu¨mku¨nse kalabalık yerlere girmemesi, egˆer girmek zorundaysa agˆız ve burnu kapatması, mu¨mku¨nse cerrahi maske kullanması o¨nerildi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER

Bakanlık "Banka, PTT, Karantina Merkezleri gibi Yerlerde C¸alıs¸an Gu¨venlik Go¨revlilerine Yo¨nelik O¨neriler" için de rehber hazırladı.

Buna göre, banka, PTT, karantina merkezleri gibi yerlerde, gu¨venlik go¨revlilerinin yu¨z yu¨ze temas olasılıgˆını azaltmak ic¸in mümkünse cam kabinler kurulacak. Bo¨yle bir imkan yoksa kuruma giris¸ yapanlarla gu¨venlik go¨revlileri arasında en az 1 metre mesafeyi sagˆlayacak s¸ekilde du¨zenleme yapılacak. Bir metreden uzak durulacaksa sadece maske kullanımı yeterli olacak.

Güvenlik görevlileri, üst araması yaparken maske, gözlük, yüz koruyucu olmak üzere kişisel koruyucu ekipman kullanacak. Vu¨cut salgılarıyla go¨zle go¨ru¨lu¨r bir kirlenme olasılıgˆı yoksa eldiven kullanılmayacak ancak el hijyeni sagˆlanacak. Bu ekipmanlar go¨rev sırasında kesintisiz kullanılacak.

Go¨revlinin is¸ mahallinden yemek ve çay molası nedeniyle ayrılması halinde ekipmanlar c¸ıkarılarak uygun s¸ekilde evsel atık kutusuna atılacak. I·s¸ mahallinde aktif mesaiye do¨nu¨lu¨rken yeni kis¸isel koruyucu ekipman kullanılacak.

Maskeler nemlendikc¸e ve kirlendikc¸e yenileriyle degˆis¸tirilecek. Kis¸isel koruyucu ekipmanların uygun kullanımı konusunda çalışanlara egˆitim verilecek.

Kis¸isel koruyucu ekipmanların giyilmesi ve c¸ıkartılması sonrasında her seferinde en az 20 saniye su ve sabunla yıkama veya alkol bazlı el antiseptigˆi ile ovalamayla uygun el hijyeni sagˆlanacak.

Kolay ulas¸ılabilir yerlerde alkol bazlı el antiseptigˆi bulundurulacak. Kullanılan malzemeler c¸ıkartıldıktan sonra tekrar kullanılmayacak.