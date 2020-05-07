Buğday üretim alanları 15 yılda 2 milyon hektar azaldı

07 Mayıs 2020 Perşembe, 11:23

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hububat ve bakliyat taban fiyatlarındaki artış oranları üzerinden değerlendirme yaptı.

Sert ekmeklik buğday taban alım fiyatının ton başına 1.350 biradan 1.650 liraya, arpa taban alım fiyatının ise ton başına 1100 biradan 1275 liraya yükseltildiğini, hububatta ton başına prim ve destek ödemesinin ise 230 lira olarak açıklandığını anımsatan Gürer, “Kırmızı mercimekte ton başına 3 bin 500 lira yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta ise 3 bin 350 lira fiyat belirlendi. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 TL olarak açıklandı” dedi.

BU YIL YÜZDE 22’YE DÜŞTÜ

Açıklanan bu fiyatların çiftçilerin beklentilerinin altında kaldığını ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Geçen yıl 1050 lira olan sert ekmeklik buğday fiyatı, yüzde 29 oranında artışla 1350 liraya yükseltilmişti. Çiftçi o süreçte maliyetini zor çıkardı. Bu yıl maliyet oranlarındaki artış, korona virüsle salgını nedeniyle buğdaya olan talep artışı ve bazı ülkelerin buğdayda ihracat kısıtlamasına gitmesi gibi nedenlerle, hububat taban fiyatlarında en azından yüzde 35 oranında bir artış bekleniyordu. Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından açıklanan taban fiyatları yüzde 22’ler seviyesinde kaldı ve sert ekmeklik buğday fiyatı 1650 lira oldu. Bu rakam üreticilerin umduğu ve beklediği bir rakam değildi” diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bazı bölgelerdeki borsalarda ekmeklik buğday fiyatlarının 1715 lira ile 1765 lira arasında işlem gördüğüne de vurgu yaparak, “Buğday borsalarında 1700 liranın altında buğday fiyatı işlemi yokken, Cumhurbaşkanının buğday taban alım fiyatını 1650 lira olarak açıklaması, üreticiyi mutlu etmedi” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada dünya borsalarındaki buğday fiyatlarıyla, Türkiye’de açıklanan taban fiyatları arasındaki farka da dikkat çekerek, “Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) buğday ithalat alım fiyatını 230 dolar olarak belirlemiş. Görünen o ki yurt dışı piyasası artış olacak ve ithalat ile çiftçimize vermediğimiz destek, yabancı çiftçiye verilecek “ diye konuştu.

ÜRETİCİYE DÖNÜM BAŞINA 60 LİRA KALIYOR

Ülkemizde tarımın girdi maliyetlerinin sürekli artış gösterdiğini de belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, artan enflasyon oranlarına bağlı olarak gübre, mazot, ilaç ve tarımsal sulamada kullanılan elektrik giderlerinin her yıl yüzde 50-60 arasında arttığına dikkat çekti. Gürer, “Bu artışlar ışığında bir dönüm tarladan ortalamada 300 kg buğday elde edildiği ve bunun maliyetinin de 500 lirayı bulduğu hesaplandığında, açıklanan taban fiyattan satabilse bile üretici dönüm başına elde edeceği gelirden eline bir şey kalmayacak” dedi.

ÇİFTÇİ, ÜRETİMDEN VAZGEÇEBİLİR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, artan maliyetler, salgın nedeniyle hububata olan talep fazlalığı ve diğer tüm etmenler göz önüne alındığında, açıklanan taban fiyatın çiftinin beklentilerini karşılamadığını ifade ederek, “Hububata olan talebin arttığı bir ortamda, en azından dünya piyasalarına yakın bir fiyat açıklanmış olsaydı, destekleme fiyatlarında beklenen artış yapılmış olsaydı, üreticilerimiz önümüzdeki yıl daha fazla üretim için girişim yapabilirdi. Bu fiyatlar doğrultusunda belki de üretici buğday üretiminden başka yapacağı iş olmadığı için buğday ekmeye devam edecek ve bu konuda daha çok buğday ithal etmek zorunda kalacağız” şeklinde konuştu.

HUBUBAT TABAN ALIM FİYATI ÇOK DÜŞÜK

Hububatta, bakliyatta bir zamanlar kendi kendine yeten ender ülkelerden biri olan Türkiye’nin ne yazık ki son 17 yılda uygulanan yanlış tarım politikaları nedeniyle ithalata bağımlı bir ülke haline getirildiğini söyleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Korona virüs salgını gösterdi ki tarım ülkelerin en çok önem vermesi gereken sektörlerin başında geliyor. Tüm dünyanın gördüğü bu gerçekliği ne yazık ki AKP hükümeti görmedi ve hububat taban alım fiyatlarının, çiftçilerin beklentilerinin çok altında bir rakamla açıkladı” diye konuştu.

Ülkemizde 7 milyon hektar alanda ortalama 19 milyon ton buğday üretimi yapılıyor. Son 15 yılda buğday üretim alanı yaklaşık 2 milyon hektar daraldı. Ülkemizde ithalatla birlikte 25 milyon ton buğday tüketimi var. Ülkemizin her yıl 20 milyon ton buğday üretim kapasitesi de mevcut. Bu artırılabilir Yeter ki çiftçi desteklensin, taban fiyatları makul seviyelerde olsun” ifadelerini kullandı.