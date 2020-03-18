Bugün günlerden Cumhuriyet Kitap!

18 Mart 2020 Çarşamba, 13:00

Bu haftaki sayımızın kapağında ünlü düşünce insanı Önay Sözer var. Felsefenin yanı sıra son yıllarda romanlarıyla da söz ettiriyor kendinden. Yeni romanı Sarsılanlar üstüne Mukadder Özgeç ve Şükran Sabanuç’un sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde, Sovyetler Birliği’nin Ulusal Kurtuluş Savaşımıza desteği özel önemdedir. Nurer Uğurlu o günlerin dostluğunu anlatan Dr. Rıza Nur’un Milli Mücadele’de Sovyet Altınları kitabını tanıtıyor.

Tahsin Yücel, romanları, öyküleri, denemeleri ile hep aramızda. Düşünce ufkumuzu genişleten, dil duyarlığımızı parlatan, bulunmaz nitelikleri olan bir yazar.1990’larda gazetemizde yazdığı yazıları Alıntılar adıyla kitaplaştı.

Tahsin Yücel yaratıcı kişiliğinin yanında üniversitede öğretmendi. Gazetedeki köşe yazıları, güncel siyasal ve toplumsal olayların kültür, dil ve edebiyat içinde nasıl ele alınıp irdelenebileceğinin de seçkin örnekleri.

Eren Aysan ikinci romanı Silsile’de ülkemizin kuşaklar boyu süren toplumsal olaylarının bireyler üzerindeki acı verici dalgalarını çarpıcı biçimde dile getiriyor. Kitabı üstüne sorularımızı yanıtladı.

Gazeteci Meltem Yılmaz, meslek birikimini toplumsal duyarlıkla birleştirdiği Bütün Mümkünlerin Kıyısında adlı yeni çalışması üstüne Gamze Akdemir’in sorularını yanıtladı.

Çocuk sayfalarımız bu sayımızda genişçe yer alıyor. Yetişkin edebiyatı gibi çocuk edebiyatı üstüne de söylenecek çok şey var çünkü.

İyi okumalar.