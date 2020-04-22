BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir içerikle okurlarıyla buluşacak olan Cumhuriyet Kitap Eki, BUGÜN yayımlanacak 1575’inci sayısını çocuk edebiyatına ayırdı. Unutmayın, her perşembe Cumhuriyet Kitap okunur!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir içerikle
okurlarıyla buluşacak olan Cumhuriyet Kitap Eki, BUGÜN yayımlanacak 1575’inci
sayısını çocuk edebiyatına ayırdı.
Bugün 23
Nisan 1920’nin 100. yıldönümü. Yüz yıl önce hiçbir şeyi olmayan bir ulus,
topraktan yaratılmışçasına yeniden doğdu. Mustafa Kemal’in kararlılığı ve
iradesi, tek bir kişinin bir ulusun kaderini nasıl değiştirebileceğini dünyaya
gösterdi.
23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’dır. Ulusal Egemenlik Bayramıdır, çünkü
egemenlik bir kişinin elinden alınıp bütün ulusa verilmiştir. Ulusun egemenlik
hakkı, seçtiği milletvekilleri aracılığıyla TBMM tarafından kullanılır.
Çocuk
Bayramıdır, çünkü Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda hayatını kaybedenlerin geride
kalan çocuklarına adanmıştır. Bugün yeryüzündeki bütün çocukların bayramıdır.
Biz de bu sayımızı çocuk edebiyatına ayırdık. Kitap
tanıtımları, söyleşi ve önerilerin yanı sıra, çocuk edebiyatı alanında ürün
veren yazarlarla yaptığımız geniş kapsamlı bir anket çalışması sonucu, alanın
sorunlarını içeren değerlendirmeyi Simlâ Sunay kaleme aldı.
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