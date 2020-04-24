Burhan Kuzu’dan Türk Tarih Kurumu’na atanan Ensar yöneticisine tebrik

24 Nisan 2020 Cuma, 22:42

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na atanan Ensar Vakfı yöneticisini tebrik eden Kuzu, ''Geçmişte yaptığı başarılı çalışmaları yeni görevinde de sürdüreceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kuzu, şu ifadeleri kullandı:

“Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Ahmet Yaramış‘ı tebrik ediyor, geçmişte yaptığı başarılı çalışmaları yeni görevinde de sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Allah mahcup etmesin.”

'NEDEN ATATÜRK DÜŞMANI BİRİSİ GETİRİLİYOR?'

Atamaya tepki gösteren CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Yaramış’a “Atatürk düşmanı” diyerek, şunları söylemişti: “Yani Erdoğan, Atatürk ve Kuvai Milliye düşmanı bir adamı öven Ahmet Yaramış’ı Atatürk’ün kurduğu Türk Tarih Kurumu’nun başına getirmiştir. Bu ülkede başka tarihçi yok mudur? Neden ille Atatürk düşmanı birisi getiriliyor? Bunun cevabını vermek zorundalar. Bu şekilde atamalarla insanların sinir uçları ile oynanmaya ve Türkiye’nin mayasını bozmaya devam ediyorlar.”

Ensar Vakfı yöneticisi Ahmet Yaramış, bugün (24 Nisan) Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Tarih Kurumu Başkanı atanmıştı.