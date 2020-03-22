Bursa'da paniğe neden olmuştu; bankta hareketsiz yatan 70 yaşındaki bir kişinin aşırı alkolden sızdığı ortaya çıktı
Bursa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 65 yaş ve üstü kişileri evlerine götürmek için caddeleri gezen polisler, 70 yaşındaki bir adamı bankta hareketsiz yatarken buldu.
Bursa'da Adnan Menderes Meydanı'nda bir bankta hareketsiz yatan yaşlı bir adamı gören polisler hemen 112 Acil’den destek istedi.
Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrollerde paniğe neden olan 70 yaşındaki Fikret Korkmaz’ın aşırı alkolden sızdığı tespit edildi. Korkmaz, ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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