Bursa'da paniğe neden olmuştu; bankta hareketsiz yatan 70 yaşındaki bir kişinin aşırı alkolden sızdığı ortaya çıktı

22 Mart 2020 Pazar, 14:50

Bursa'da Adnan Menderes Meydanı'nda bir bankta hareketsiz yatan yaşlı bir adamı gören polisler hemen 112 Acil’den destek istedi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrollerde paniğe neden olan 70 yaşındaki Fikret Korkmaz’ın aşırı alkolden sızdığı tespit edildi. Korkmaz, ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.