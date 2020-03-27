Buse Terim'den Fatih Terim'in son durumu hakkında açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, babası Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
27 Mart 2020 Cuma, 13:23

Buse Terim Bahçekapılı, babasının durumunun iyiye gittiğini belirtti.Buse Terim Bahçekapılı, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:  

"Babamın durumu daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum." 



Video Haberler