Buse Terim'den Fatih Terim'in son durumu hakkında açıklama

27 Mart 2020 Cuma, 13:23

Buse Terim Bahçekapılı, babasının durumunun iyiye gittiğini belirtti.Buse Terim Bahçekapılı, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Babamın durumu daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum."





